Aufregendes Turnier gut gemeistert

Eisenberg/Saalfeld. Der alljährliche Saisonauftakt war auch in diesem Jahr für die Aerobic-Sportler zum 22. Pokal der Stadt Eisenberg sowie dem 11. Internationalen Clubmeeting mit 19 Vereinen aus ganz Deutschland sowie 16 Vereinen aus Österreich und Tschechien statt. Der 1. SSV Saalfeld startete mit insgesamt 47 Sportlern im Aerobicturnen sowie in der Kategorie Dance.

„Am ersten Tag war die Aufregung der drei Dance Teams der Altersklassen 12 bis 17 im Rahmen des internationalen Clubmeetings und den vielen Zuschauern sehr hoch“, erzählt Trainerin Antje Treitl. „Dennoch wurden alle drei Choreografien sauber und ausdrucksstark präsentiert.“ Am Ende setzten sich jedoch die Leistungszentren aus Rotenburg, Nieder-Ingelheim, Zellhausen, Wolfenbüttel und Prag durch. Das Saalfelder Team Luzie Günther, Maurice Himmelreich, Hannah Bernhard, Hannah Heinert, Helen Ludwig, Leonie Hänsel, Sophie Spiller, Lina Böttcher, Selina Anding und Anna Treitl erkämpften den neunten Platz. Das Team Hedda Dütthorn, Nelly Hantke, Lukas Melle, Emma Heinert, Lucie Goebel, Michelle Schwarz, Sarah M. Söffing und Joeline Thoma landeten auf Platz elf, dicht gefolgt vom Team Anna Domke, Annelie Tressl, Antonia Bauer, Emily Eidner, Johanna Anders, Leonie Felix und Sophie Masuhr, die sich über den zwölften Platz freuen konnten.

Das Nachwuchs-Danceteam in der Altersklasse 6 bis 11 mit Emilia Fliegner, Josephine Herrmann, Annieke Gerboth, Josefin Heinze, Luna Schiefner, Hanna Kuhlmann, Josy Pleyer und Vanessa Spiller gelang es dann doch noch, die Bronzemedaille für sich zu verbuchen.

Weiter ging es am Samstag mit den männlichen Einzelstarts. Maurice Himmelreich und Lukas Melle konnten sich nach einer ausdrucksstarken Präsentation ihrer Wettkampfübung mit nur kleinen Fehlern in der Schwierigkeitsnote über Platz vier und fünf freuen. Dabei verpasste Maurice Himmelreich mit nur 0,5 Zehntel Abstand die Bronzemedaille.

Einen Tag später, beim 22. Turnier um den Eisenbergpokal, konnten sich die Sportler des 1. SSV in ihrem Leistungsbereich, dem Level drei und zwei messen. „Dabei zeigte sich, dass sich die viele Trainingsarbeit am Ende doch gelohnt hatte“, sagt Antje Treitl, die mit dem Auftritt recht zufrieden war. Insgesamt konnten die Saalfelder Sportler drei Mal Gold, einmal Silber und zwei Mal Bronze mit nach Hause bringen. Gestartet wurde in sechs unterschiedlichen Kategorien und nur in zwei Kategorien gab es keinen Treppchenplatz.

„Ein Dank an alle, die die große Masse von 46 Sportler unterstützt und koordiniert haben“, sagt Treitl abschließend.

Ergebnisse vom Turnier um den Eisenberg-Pokal: Duo/AK 9-11: Henrike Hayn, Loreen Kreutzmann – Platz eins; Trio/AK 9-11: Hanna Kuhlmann, Josy Pleyer, Vanessa Spiller - Platz fünf; Trio/AK 12-14: Emma Heinert, Lucie Goebel, Michelle Schwarz – Platz eins; Annelie Tressl, Leonie Felix, Sophie Masuhr - Platz drei; Antonia Bauer, Emily Eidner, Johanna Anders – Platz vier; 4-5er Team/AK 12-14: Antonia Bauer, Emily Eidner, Johanna Anders, Anna Domke, Jolina Wenzl – Platz eins; Duo/AK 15-17: Lina Böttcher, Selina Anding - Platz vier; 4-5er Team/AK 15-17: Hannah Bernhard, Hannah Heinert, Helen Ludwig, Leonie Hänsel, Sophie Spiller – Platz zwei