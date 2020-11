Aufsteiger Kali Unterbreizbach verteidigt die Tabellenführung

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga trennten sich die Spielvereinigung Siebleben und SV Kali Unterbreizbach 2:2 (1:0). Über weite Strecken sahen die fast 200 Zuschauer eine schnelle, spannende Partie mit reichlich Torchancen auf beiden Seiten.

Der Gast aus Unterbreizbach, Überraschungsspitzenreiter in der Staffel 3, kam mit der Empfehlung nach Siebleben, Tore am laufenden Band zu schießen. Sieben Treffer gegen Mosbach und fünf gegen den EFC Ruhla – das spricht eine deutliche Sprache. Doch davon war am Sonntag auf dem Rasenplatz in Siebleben wenig zu sehen, zumindest in der ersten Halbzeit.

Frühe Führung nach zwei Minuten

Die Gastgeber gingen bereits in der zweiten Minute in Führung, als Elias Herr im Strafraumgewühl nach einer Ecke die Übersicht behielt und zum 1:0 einnetzte.

Die Gäste reagierten auf dem Rückstand mit wütenden Angriffen, doch selbst bei hundertprozentigen Chancen brachten sie das Leder nicht über die Linie. Siebleben verpasste es ebenfalls, aus seinen Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Die von Erfolg verwöhnten Gäste reagierten auf den Rückstand mit allerlei Nicklichkeiten. Doch auch hier stand es am Ende Remis mit je drei gelben Karten.

Latte rettet für Siebleben

Trotzdem erlebten die Zuschauer ein sehenswertes Spiel. Die Kali-Kicker steckten nicht auf, in der 17. Minute rettet die Latte Siebleben vor dem Ausgleich. Auf der anderen Seite bewahrte Torwart Marcel Gimpel in der 21. Minute seine Mannschaft vor dem 0:2, als er nach einem Freistoß von Christian Schreiber den Ball gerade noch mit der Fußspitze abwehren konnte. So aber ging es mit der knappen Siebleber Führung in die Kabine.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff setzte Elias Herr erneut ein Zeichen. Mit einem beherzten Solo drang er in den Strafraum ein und zog ab. Gimpel konnte den Ball zur Ecke abwehren.

Siebleben suchte jetzt die Entscheidung. Nach einem Foul bekam der Gastgeber einen Freistoß nahe der Strafraumgrenze. Sören Lehmann zog trocken ab und knallte das Leder direkt unter die Latte: 2:0. Der Keeper der Gäste hatte keine Abwehrchance.

Anstatt jetzt weiter konsequent auf das Tor von Unterbreizbach zu spielen, agierten die Siebleber pomadig. Unnötige Ballverluste im Angriff, haarsträubende Fehler in der Abwehr. So machten die Hausherren die Gäste stark und der Anschlusstreffer lag in der Luft. Daniel Sauerbrei überwand schließlich in der 58. Minute Jens Schuchardt im Tor der Siebleber, der zwar noch mit den Fingerspitzen an den Ball kam, doch den Treffer nicht mehr verhindern konnte.

Ausgleich in der 73. Minute

Jetzt drehte der Gast auf, erspielte sich Chance um Chance. Es dauerte bis zur 73. Minute. Siebleben eroberte im eigenen Strafraum den Ball. Doch anstatt diesen aus der Gefahrenzone zu befördern, wollten die Randgothaer die Situation spielerisch lösen. Das ging gründlich schief und Patrick Elsner bedankte sich mit dem Ausgleich.

Fast im Gegenzug hätten die Siebleber wieder in Führung gehen können, doch Michele Lehmanns Schuss prallte von der Querlatte ab. Das Remis stellte keine der beiden Mannschaften zufrieden. Sie suchten den Siegtreffer zu erzielen. So sahen die für Siebleber Begriffe wenigen Zuschauer noch reichlich Torraumszenen, doch auf keiner Seite wollte der Ball über die Torlinie. Am Ende musste sich die Siebleber eingestehen, drei Punkte verloren zu haben, weil sie in der Abwehr Schwächen zeigten.

Die torverwöhnten Gäste bleiben dank des Teilerfolgs an der Tabellenspitze – und das ist nach sieben Partien auch wegen der langen Zwangspause mehr als eine Momentaufnahme.