Nimmt man die Fakten, sind die Karten vor dem Landesklasse-Punktspiel zwischen dem VfB 09 Pößneck und Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla klar verteilt. Die Fußballer aus Pößneck gehen als Aufsteiger in die Partie.

Zuletzt kassierte Pößneck wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen. Die Zahlen des Gegners aus dem zehn Kilometer entfernten Neustadt/Orla lesen sich da schon viel eindrucksvoller. Neustadt reist als Quotenmeister der Vorsaison an. Und zuletzt gewann Neustadt vier Spiele in der Liga und im Landespokal. Noch Fragen, wie das Spiel am Sonnabend ab 15 Uhr laufen wird?

Doch so einfach ist das nicht, schließlich handelt es ich um ein Derby. Pößnecks nach Lebensjahren noch junger Trainer Johannes Liebmann (25) ließ sich sogar zu der Aussage „Derby der Derbys“ hinreißen. Liebmann trug selbst das Trikot der Blau-Weißen, in seinen ersten Männerjahren als aktiver Spieler.

Sein Trainerkollege René Grüttner (47) steht zwar schon das vierte Jahr in Neustadt an der Außenlinie. Das Gefühl, wie es ist, wenn diese beiden Vereine aufeinander treffen, kennt er bisher nur vom Hören-Sagen.

Wer ist Favorit?

Die Favoritenrolle schiebt Grüttner aber geschickt weg von seiner Mannschaft. „Sicherlich sind wir Tabellenzweiter, sicherlich lief es zuletzt ganz gut. Das Spiel in Pößneck wird aber eine ganz andere Dynamik haben, als viele andere Spiele in dieser Saison. Da ist es für die 90 Minuten egal, auf welchen Tabellenrang du stehst, wenn das Spiel angepfiffen wird“, sagte Grüttner.

Johannes Liebmann sieht das anders. „Sicherlich gehen wir auch in jedes Spiel, um es am Ende als Sieger zu verlassen. Der Druck liegt aber schon bei Neustadt/Orla.“

Dass Christopher Jänike aus Jena das Spiel leitet, ist nicht die schlechteste Wahl. Jänike ist erfahren. Er wurde vor der Saison als Oberliga-Schiedsrichter eingestuft. Er greift konsequent durch. Er scheut sich auch nicht, wenn erforderlich, Spieler der Heimmannschaft vom Feld zu schicken.

Das letzte Spiel der beiden Mannschaften liegt schon eine Ewigkeit zurück. 2011 trafen beide Teams aufeinander. Das Testspiel gewann Neustadt/Orla 2:1.

Von der heutigen Pößnecker Mannschaft hat der überwiegende Teil dieses Spiel als Zuschauer verfolgt. „Und diesmal stehen sie als Akteure auf dem Platz. Das macht das Spiel für alle so bedeutend“, sagte Liebmann. Die Vorfreude in Pößneck sei hoch, sagte der Verantwortliche. „Pößneck ist nun mal eine fußballverrückte Stadt. Da spricht man sicherlich viel länger über das letzte Spiel als in anderen Städten der Landesklasse“, sagte der VfB-Mann.

Taktische Überraschungen erwartet keiner der Trainer. „Die Tagesform entscheidet und wer am Ende das gewisse Spielglück auf seiner Seite hat“, sagte Grüttner.

Dass die Pößnecker, auch nach eigenen Aussagen, Probleme haben, Standards zu verteidigen, löste bei Grüttner keine Unruhe aus. „Mit dem Problem kämpfen wir auch, damit steht Pößneck nicht allein da.“