Freiburg/Gera. 6:2-Sieg für die Aumaerinnen in der Kegel-Bundesliga. Beim Erfolg bei der SG Athena/Jahn Freiburg sticht Joker Yvonne Wolf

Aufsteigerduell geht an Keglerinnen von Blau-Weiß Auma

Bundesliga-Premiere geglückt. Die Keglerinnen des SV Blau-Weiß Auma entschieden gestern das Duell der Aufsteigerinnen in Freiburg mit 6:2 (3210:3184) für sich. „Die zwei Punkte stehen. Das ist wichtig. Da ist der Druck in den nächsten Spielen nicht mehr so groß", sagt Corinna Thiem, die bei den Blau-Weißen schon über Erstligaerfahrung verfügt.