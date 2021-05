Aufstiegsfreude und Abstiegsfrust bei Ehemaligen des FC Carl Zeiss Jena

Jena. Ein Tag der großen Emotionen in der dritten Liga: Ex-Trainer des FC Carl Zeiss Jena steigt ab, ein früherer Spieler auf.

Freud und Leid lagen für die Ex-Jenaer am letzten Spieltag der dritten Liga eng beinander: Am bittersten lief der Tag für Rico Schmitt. Ein Sieg am letzten Spieltag der dritten Liga hat nicht gereicht – der Trainer steigt mit dem SV Meppen in die Regionalliga ab.

Sechs Spieltage vor Saisonende hatte Schmitt von Torsten Frings die Mannschaft übernommen, als sie auf einem Nicht-Abstiegsplatz stand. Meppens Geschäftsführer Roland Maul, einst auch in Jena aktiv, verpflichtete Schmitt, der bis zum vorletzten Spieltag nur einen Punkt aus fünf Partien holte. Am Sonnabend gelang zwar ein 2:1-Sieg gegen den bereits geretteten MSV Duisburg. Doch das reichte nicht aus, weil parallel dazu der KFC Uerdingen einen Punkt beim SV Waldhof Mannheim holte. Somit bleibt Meppen nur noch die Hoffnung, dass womöglich ein anderer Verein keine Lizenz erhält und die Emsländer somit durch die Hintertür noch in der dritten Liga bleiben.

Abstieg trifft auch einen früheren Jenaer Torhüter

Rico Schmitt, hier in Jena. Foto: Tino Zippel

Meppen hatte sich nicht von der durchwachsenen Bilanz Schmitts abhalten lassen. „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit Rico Schmitt einen sehr kompetenten und erfahrenen Cheftrainer für den SVM gewinnen konnten. Ich bin sicher, dass er die richtigen Impulse bei der Mannschaft setzen wird“, hatte Sportvorstand Heiner Beckmann vor vier Wochen gesagt. Schmitt war zuvor mit dem VfR Aalen in die vierte Liga abgestiegen. In Jena musste er nach nur vier Monaten und 12 Punkten in elf Spielen gehen. Nun folgt der Abstieg mit dem SV Meppen, der auch den Co-Trainer, den einstigen FCC-Torhüter Mario Neumann, trifft.

Grund zum Jubeln hatte am Samstag hingegen Jan Löhmannsröben. Der 30-jährige Mittelfeldspieler steigt mit dem FC Hansa Rostock in die zweite Bundesliga auf. Mit einem 1:1 gegen den VfB Lübeck verteidigte Hansa knapp den zweiten Platz vor dem FC Ingolstadt, der erneut in der Relegation mit dem drittletzten Zweitligisten antreten darf. Dynamo Dresden hatte sich zuvor schon für die zweite Liga qualifiziert.

Jo Coppens zum zweiten mal auf dem letzten Platz

Bereits seit einigen Spieltagen steht die Spielvereinigung Unterhaching als Absteiger fest. Torhüter Jo Coppens ist damit im zweiten Jahr hintereinander Tabellenletzter der dritten Liga geworden. In der Abwehr von Haching spielt mit Robert Müller der Rekordspieler der Liga, der ebenfalls bereits in Jena aktiv war.

Trainer Lukas Kwasniok verabschiedet sich mit einer 0:2-Niederlage aus der dritten Liga. Er erreichte mit dem 1. FC Saarbrücken einen hervorragenden fünften Platz. Nach dem saarländischen Pokalfinale wechselt Kwasniok zum SC Paderborn in die zweite Bundesliga.

Das große Interview mit Heiko Weber: Er spricht über die Wendejahre beim FC Carl Zeiss Jena und verrät so manches Geheimnis