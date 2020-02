Auftakt zu den Feierlichkeiten ist gelungen

In der Besetzung Just (K. Lange, Reiter) – Steinbach, Horn, Heusinger von Waldegge, M. Lange, Froherz und Herrmann gewann eine junge Traditionsmannschaft der BSG Wismut Gera in der Ronneburger Sporthalle das Turnier um den Richard-Schellenberg-Cup im Hallenfußball. Zudem stellte der Turniersieger, der im Endspiel Titelverteidiger Grashoppers Jena entthronte, mit Ronny Steinbach auch den besten Turniertorschütze.

Die mehr als dreistündige Veranstaltung in der Sporthalle Zeitzer Straße stand ganz im Zeichen des 100. Jahrestags des Bestehens des Ronneburger Fußballs und des Jubiläums 25 Jahre FSV Ronneburg. Das Turnier für „Alte Herren“, das seit 1996 für Männer und seit zwei Jahren für Alte Herren stattfindet, bildete den Auftakt und zugleich einen Höhepunkt der sportlichen Aktivitäten des FSV.

Acht Mannschaften der Altersklasse Ü 35 hatten sich dazu eingefunden und torreiche Spiele in der gut gefüllten Halle absolviert. In den 18 Turnierspielen fielen 3,7 Treffer pro Partie nach zehnminütiger Spielzeit. Wismut marschierte außer einem 5:0 gegen Crimmitschau nicht so souverän durch die Vorrunde, wie zu vermuten war.

Nur 1:0 gegen Ronneburg II und gar 1:1 gegen den in der Vorrunde ungeschlagenen LSV Altkirchen ließen die Geraer knapp die Nase vorn haben. Die Halbfinals sahen mit Jena und Gera dann zwei 2:1-Sieger gegen Altkirchen und Paitzdorf. Um Platz sieben duellierten sich die beiden Gastgeberteams, wobei die Erste 5:3-Sieger blieb. Zuvor waren beiden in ihren Vorrunden nur jeweils Vierte geworden. Ronneburg I hatte zum Auftakt gleich mal den Pokalverteidiger aus Jena 3:2 geschlagen. So nahm Ronneburg II die Rote Laterne mit. Das Schlusslicht hielt sich aber schadlos und stellte mit Ralf Forner in der stimmungsvollen Siegerehrung den besten Turniertorwart.

Das Finale sah die junge, nahezu namenlose Wismut-Mannschaft, in der Keeper Alexander Just der erfolgreichste und höchstklassig gewesene Spieler war, durch zwei Steinbach-Treffer als 2:0-Sieger gegen Titelverteidiger Grashoppers Jena. Leider war dieser nicht wie angekündigt mit Vizeweltmeister Bernd Schneider angereist. Die Jenaer hatten aber mit Thomas Wolter zumindest einen namhaften Akteur von einst dabei.

Im Spiel um Platz drei setzte sich der BSV Paitzdorf mit 5:3 gegen den LSV Altkirchen nach Neunmeterschießen durch und stellte mit Michael Zacher zudem noch den besten Spieler.

Im geschlagenen Feld kam die Firmenmannschaft Linamar Crimmitschau nach einem 1:0 gegen den SV Hermsdorf auf Platz fünf.