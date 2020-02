Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aumaer Handballteams feiern historische Erfolge in Altenburg

Nach dem Pflichtsieg in Kahla mussten die Aumaer Verbandsliga-Handballer beim SV Aufbau Altenburg II auf das Parkett.

Für die Blau-Weißen eine schwierige und in den letzten Jahren stets unlösbare Aufgabe. So war es auch nicht verwunderlich dass die Hausherren mit 1:0 in Front zogen.

Doch im weiteren Verlauf eines sicherlich nicht hochklassigen Spiels schafften die Blau-Weißen mit einem starken Leon Geiler im Tor mit dem Treffer von Andre Grille eine 4:1-Führung. Vom Siebenmeterpunkt später gar das 5:1 von Erik Hoffmann, bevor die Partie ausgeglichener wurde.

Einiger Leerlauf im Angriff der Gäste sorgte nach reichlich zwölf Minuten nicht nur zum 7:7-Ausgleich, sondern später zur 9:7 Führung der Skatstädter. Patrik Mattke und Erik Hoffmann sorgten für den 9:9- Ausgleich. Nach den zwischenzeitlichen 11:9 gelang den Hausherren in den letzten fünf Minuten kein Treffer mehr und beide Teams gingen mit einem 11:11 in die Halbzeitpause.

In die zweite Hälfte starteten die Blau-Weißen stark. Immer wieder angetrieben von Erik Hoffmann ging diese binnen vier Minuten mit 14:11 in Front und verteidigten diese Führung bis zum 16:13. Danach zwei fragwürdige Zeitstrafen für die Aumaer, die Altenburger verkürzten.

Doch selbst mit zwei Akteuren weniger erzielte Toni Wetzel das 17:14. Ein unnötiges Fehlabspiel der Blau- Weißen nutzen die Hausherren zum 15:17. Bis Mitte der zweiten Hälfte erhöhten dann Erik Hoffmann und Dustin Warnke auf 19:15. Dennoch blieb die Partie spannend, die Hausherren hatten sich noch längst nicht aufgegeben, trafen in der Folgezeit zweimal in Folge. Erst in den letzten zehn Minuten, die Aumaer führten mit 21:18 hatten die rund 20 mitgereisten Fans richtig Hoffnung auf einen Auswärtssieg.

Ein Doppelpack von Tim Seidel sorgte für das 23:28 und als Erik Hoffmann zum 25:20 traf, waren nur noch knapp vier Minuten auf der Uhr.

Danach eine wichtige Glanzparade von Leon Geiler und als Patrick Mattke das Tor knapp verfehlte, waren es nur noch drei Minuten. Zwei Minuten vor Schluss der 21. Treffer der Gastgeber, bevor Julian Knapp mit dem Treffer zum 26:21 den ersten Aumaer Erfolg in Altenburg seit Januar 2005 besiegelte, bei dem damals übrigens Yves Wittmann und Marco Hagemeister im Team standen. Diese zwei Akteure waren zuvor in der Partie der zweiten Mannschaft gegen die Dritte der Gastgeber mit von der Partie, waren so die Einzigen die wussten wie sich ein Sieg in Altenburg anfühlt.

Doch der letzte Erfolg einer Aumaer zweiten Männermannschaft in der Skatstadt liegt derweil noch länger zurück. Und der Zufall will es, es war auch Januar, im Jahre 1998. Trotz Besetzungssorgen mit nur einem Wechselspieler setzte sich die Blau-Weiß Reserve diesmal gegen ein voll besetztes Altenburger Team nach vierzig völlig ausgeglichenen Minuten am Ende noch deutlich mit 29:21 durch. So feierten die Aumaer Männerteams gleich zwei historische Erfolge.

Auma: Paul Lerch, Leon Geiler, Manuel Krause, Erik Hoffmann (11), Tim Seidel (5), Lukas Kraske, Julian Knapp (2), Johannes Barczyschyn, Patrick Mattke (1), Andre Grille (2), Toni Wetzel (2) und Dustin Warnke (3).