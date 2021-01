Aus 1:3 mach 6:3 – Black Dragons siegen dank furiosem Schlussspurt

Erfurt. Dank eines stürmischen Schlussdrittels sind die TecArt Black Dragons ihrer Favoritenrolle im Heimspiel in der Eishockey-Oberliga Ost gegen die Hammer Eisbären gerecht geworden. Sie bezwangen am Mittwochabend den Tabellenletzten mit 6:3 und verbesserten sich um einen Platz auf Rang acht.

Es dauerte keine vier Minuten, da nutzten die Drachen ihr erstes Powerplay und spielten Bosas frei, der die Scheibe zur Führung unter die Latte knallte. Doch die Gäste aus Nordrhein-Westfalen, die in ihren bisherigen 15 Spielen mickrige 28 Tore erzielt hatten und auch in dieser Kategorie Schlusslicht sind, schlugen doppelt zurück. Nach zwei unübersichtlichen Situationen lag der Puck zweimal hinter dem verdutzten Drachengoalie Otte-Günzler – Orendorz (6.) und Furda (11.) hatten das Spiel für den Letzten gedreht.

Das zeigte Wirkung bei den Erfurtern, die zwar weiterhin optisch dominant waren, sich aber auch einige Schnitzer leisteten, mit denen sie den Eisbären gefährliche Konter ermöglichten. So war das 1:2 zur ersten Drittelpause nicht gänzlich unverdient.

Topscorer Kyle Beach sorgt für Schreckmoment

In den ersten Minuten des Mittelabschnitts passierte vor den Toren nicht viel. Als sich plötzlich Erfurts Topscorer Kyle Beach nach heftigem Zusammenprall mit einem Gegenspieler das schmerzende Handgelenk hielt, war es in der ohnehin nicht lauten, da fast leeren Kartoffelhalle totenstill. Glücklicherweise ging es für den Kanadier weiter. Aus Drachensicht leider aber auch mit den Konter-Gegentoren: Valdix netzte zum 1:3 ein (28.). Die schnelle Antwort durch Beck, 78 Sekunden später ebenfalls nach einem Konter, brachte das Momentum aber wieder auf die Seite der Gastgeber. Wieder nur drei Minuten später war es erneut Bosas, der den Puck zum 3:3 ins Tor stocherte.

Trotz dieses Glücksmoments blieb das Spiel des Joly-Teams pomadig. Nur durch leichte Fehler der Drachen kam Hamm zu Chancen. In ihrem ersten Powerplay, in dem sie rein gar nichts zustande brachten, bewiesen die Eisbären, dass sie spielerisch und taktisch eigentlich nicht auf Augenhöhe waren.

Drei Tore, Chancen am Fließband und Alu-Treffer im Schlussabschnitt

Zu Beginn des Schlussdrittels drängten die Drachen ihren eisern verteidigenden Gegner immer mehr in die Defensive. So waren Becks Treffer aus Nahdistanz nur 45 Sekunden nach Wiederbeginn und Beachs 5:3 aus dem Gewühl (47.) die logische wie verdiente Konsequenz. Die Erfurter hatten sich nun freigespielt und ließen in kurzer Folge noch zweimal das Torgestänge klingeln.

Sie zeigten jetzt die Qualität, an der Coach Joly nach seinem Amtsantritt besonders gearbeitet hatte: sich das Spiel besser einzuteilen, um am Ende mehr Kraft zu haben als der Gegner. Die Hammer konterten zwar noch zweimal gefährlich, doch das war zu wenig, um das Drachenfeuer der letzten 20 Minuten zu bändigen. Das Team in Schwarz bot nun ein Spektakel, Herrschaft wuchtete Beachs abgeprallten Versuch zum 6:3 ins Tor (55.). Dabei blieb es.

Somit eröffneten die Drachen ihre Spielwoche gegen die drei Aufsteiger – am Freitag geht es zur EG Diez-Limburg, am Sonntag kommt der Herforder EV nach Erfurt – mit dem erhofften Sieg.