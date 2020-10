Aus für Trainer Löwentraut beim SC Heiligenstadt

Ronny Löwentraut ist nicht mehr Trainer des Fußball-Verbandsligisten SC Heiligenstadt (SCH). „Wir haben uns dazu entschieden, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden“, erklärte Heiligenstadts Vize-Präsident und Teamleiter Christoph Rodenstock auf Anfrage. Die Heiligenstädter sind in der Meisterschaft in der 18 Mannschaften starken Liga als 15. als einziges Team noch sieglos und schieden am vergangenen Wochenende in der zweiten Runde des Landespokals nach einem 1:2 gegen den Landesklässler RSV Kaltennordheim aus. Der bisherige Co-Trainer Daniel Papst übernimmt vorerst die Chefrolle.

Löwentraut, der im Sommer 2019 vom SC Großengottern zum SCH gekommen war, hatte seinen Vertrag erst im Sommer verlängert. Doch der sportliche Ist-Zustand veranlasste die Verantwortlichen nun dazu, die Reißleine zu ziehen. Zu dürftige Darbietungen Ausschlaggebend für die Trennung waren die dürftigen Darbietungen in den vergangenen Wochen, die zur Folge hatten, dass das Punktekonto der Kurstädter mit sechs Punkten aus acht Spielen nur äußerst spärlich ausfällt. Mit sechs geschossenen Toren stellen die Eichsfelder zudem das angriffsschwächste Team der Spielklasse, haben jedoch auch erst acht Treffer kassiert. Bereits vor rund eineinhalb Wochen, vor dem 0:0 beim FC Sonneberg, führte SCH-Sportdirektor Marc Werner ein Gespräch mit dem 42-Jährigen. In diesem machte Werner Löwentraut klar, dass es „bereits fünf vor Zwölf ist“, wie Rodenstock verrät. In der vergangenen Woche – vor der Pokalpleite bei Außenseiter Kaltennordheim – kamen Werner und Löwentraut erneut zusammen. Dieses Mal war auch Rodenstock mit dabei. „Da haben wir ihm gesagt, dass es jetzt nicht mehr fünf vor Zwölf, sondern schon zwölf Uhr ist. Und bis fünf nach Zwölf konnten und wollten wir nicht warten“, begründete Rodenstock das vorzeitige Aus des Übungsleiters, der zuvor beim Landesklässler SC Großengottern sowie im Nachwuchsbereich von Rot-Weiß Erfurt tätig war. Löwentraut überrascht vom Aus Nur zwei Siege aus den nächsten beiden Partien hätten Löwentraut noch retten können. Doch nach dem Ausscheiden aus dem Landespokal handelten die SCH-Verantwortlichen. Einen Tag nach dem 1:2 informierte Werner dann Löwentraut, der sich gerade in Malchow in Mecklenburg-Vorpommern aufhielt, darüber, dass seine Zeit als SCH-Trainer abgelaufen ist. Laut Rodenstock habe sich Löwentraut, der am Dienstag bis zum Redaktionsschluss dieser Seite für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war, davon überrascht gezeigt. Auch wenn die Entscheidung laut Rodenstock nach der Entwicklung der jüngsten Zeit alternativlos gewesen sei, gehe man im Guten auseinander. „Wir sind ihm dankbar für die Arbeit, die er hier geleistet hat, und wünschen ihm sportlich und privat für die Zukunft alles Gute“, betonte Heiligenstadt Vizepräsident und Teamleiter. Mannschaft beklagt zu lasches Training Laut Rodenstock habe sich die Mannschaft, die durchaus auch selbstkritisch sei, über „zu lasches Training“ beschwert und sei aus eigener Initiative bei Löwentraut vorstellig geworden. Doch geändert worden sei im Übungsbetrieb zunächst wenig. Erst in der vergangenen Woche sei das Programm angepasst worden. Zudem hätten sich die Verantwortlichen mehr Emotionalität und Anweisungen des (Ex)-Trainers von außen gewünscht. Mit Daniel Papst übernimmt nun ein Mann den Chefposten, der früher selber jahrelang im Mittelfeld des SCH agierte und als langjähriger Co-Coach Verein und Spieler bestens kennt. „Er hat zu der Mannschaft ein sehr gutes Verhältnis“, erklärt Rodenstock. Papst wird voraussichtlich erst einmal bis Weihnachten der Hauptverantwortliche an der Seitenlinie bleiben. Wie es dann weitergehen wird, ist noch offen. Papst fungierte bereits nach der Entlassung von Axel Merfert 2019 für einige Wochen als Interimscoach. Mehrere Namen werden als Nachfolger gehandelt „Wir wollen keinen Schnellschuss tätigen“, betont Rodenstock, der nicht ausschließen möchte, dass Papst – entsprechenden Erfolg vorausgesetzt – sich auch als längerfristige Lösung etablieren könnte. Allerdings haben sich die SCH-Verantwortungsträger auch schon mit anderen möglichen neuen Trainern beschäftigt. „Der neue Coach soll ein klares fußballerisches Konzept haben und dies auch vermitteln können. Zudem muss auch der menschliche Aspekt passen. Das Gesamtpaket soll einfach stimmig sein“, umreißt Rodenstock das Anforderungsprofil. Am kommenden Samstag, 31. Oktober, treten die Heiligenstädter in der Meisterschaft beim FC Thüringen Weida an.