Auswärts sind die Fußballer des SV Jenapharm Jena in der Kreisliga, Staffel A des KFA Jena-Saale-Orla eine Macht. Drei Spiele, drei Siege. Dagegen lief es daheim bisher überhaupt nicht. Beide Partien wurden verloren, darunter auch das bisher letzte Heimspiele gegen die BSG Chemie Kahla II. Die Tabellenzwischenstände machen das noch deutlicher.

In der Heimtabelle steht Jenapharm auf dem vorletzten Platz. In der Auswärtstabelle ist die Mannschaft die Nummer zwei. „Wir haben auch noch keine wirkliche Erklärung gefunden für diese Statistik“, sagte Jenapharm-Trainer Matthias Prause. Zum Zeitpunkt, als die Saison unterbrochen wurde, belegt das Team mit neun Punkten den achten Platz. Doch das Tabellenbild ist schief. Die Prause-Truppe hat erst fünf Punktspiele absolviert und damit drei weniger als beispielsweise die Liga-Kontrahenten aus Frauenprießnitz, Lobeda II, St. Gangloff, Stadtroda II oder Klengel-Serba.

Abschreiben sollte man die Chemiker im Kampf um die Staffelmeisterschaft wohl längst nicht. Da sieht auch der Trainer so.

Oben dran

„Zu den Podestplätzen fehlt nicht viel. Wenn wir die Nachholer gewinnen sollten, wären wir tatsächlich ganz oben dran. Das ist aber hypothetisch. Man sollte nicht vorher mit Punkten rechnen, die man noch nicht hat“, sagte Prause. Die Corona-Zwangspause brachte Prause eine ungewohnte Wochen-end-Gestaltung.

„Wenn man wie ich schon solange dabei ist im Fußball, hat man die Wochenenden zwischen August und Juni irgendwo schon gedanklich verplant. Es sind ja nicht nur die Spiele. Es ist das ganze Drumherum, bis hin zur Nachbereitung des eigenes Spiels. Was mir im Moment fehlt, ist diese soziale Komponente, die man in einer Mannschaftssportart erlebt.“

Die Übertragungen oder die Zusammenfassungen der Spiele der ersten, zweiten oder dritten Bundesliga am Fernsehgerät sind kein Ersatz. „Da fehlt mir einfach diese Leidenschaft.“ Matthias Prause ist ein Kind des SV Jenapharm Jena. Das Trainer-Amt hat er das 15. Jahr inne. „Ich bin ein Teil des Vereins. Und das wird auch immer so bleiben, egal, wie lange wir als Mannschaft noch spielen werden.“

Fußballerisch gehört der SV Jenapharm Jena in der Spielzeit 2020/21 zu den Besten, wenn da nicht der schon sehr hohe Altersdurchschnitt wäre. „Wir sind mit den Jahren alle älter geworden. Einige Spieler gehen auf die fünfzig zu.“ Deshalb wird von Jahr zu Jahr gedacht.

Jenapharm macht weiter

Für 2021/22 konnte Prause schon grünes Licht geben. Unabhängig vom Ausgang der aktuellen Spielzeit wird es auch in der Saison 2021/22 den SV Jenapharm in der Kreisliga geben. „Wir machen auf jeden Fall das nächste Jahr noch weiter. Solange es reicht für die Liga und solange die Jungs den Spaß haben am Fußball und auch die nötige Motivation mitbringen, sind wir dabei.“

Dass sich der Ausfall von Leistungsträgern sofort bemerkbar macht, kann Prause nicht verheimlichen. „Das war in dieser Saison der Fall. Ausfälle von bestimmten Spielern können wir nicht kompensieren.“ Mannschaftsintern hofft man auf einen schnellen Re-Start ab Ende Januar, „damit die Saison vielleicht doch noch, wie geplant, bis zum Juni durchgezogen werden kann.“