Bad Blankenburg: Viele bleibende Denkmale für das Wandern

Bad Blankenburg. Landessportbund und Landessportschule erinnern sich an die Leistungen von Dr. Erich Krauß für den Thüringer Sport

Der Landessportbund (LSB) und die Landessportschule betrauern den Tod von Dr. Erich Krauß, der viele Jahrzehnte die Entwicklung der Einrichtung am Eingang des Schwarzatales sowie den Thüringer Sport prägte.

Der 1940 in Hannover geborene Krauß wurde 1980 Direktor der damaligen Zentralschule des DTSB in Bad Blankenburg. Nach der politischen Wende trug er maßgeblich dazu bei, die Einrichtung für die Zwecke des Sportes zu erhalten. „Als sein Vermächtnis gelten zudem der Aufbau und die Sicherung einer umfangreichen Kunstsammlung“, heißt es in der Landessportschule. Bis heute sind die Ausstellungsstücke hier zu bewundern.

Neben seiner Tätigkeit als Schulleiter, die er bis 1995 bekleidete, gehörte er fünf Jahre lang dem geschäftsführenden Vorstand des Bildungswerkes des LSB Thüringen an, wurde in eine Arbeitsgruppe des damaligen Deutschen Sportbundes berufen, die neue Ausbildungsmaterialien gestalteten. Später trug auch der Sportversicherungsvertrag des LSB mit seine Handschrift.

Seine große sportliche Leidenschaft galt jedoch dem Wandern. Er war Gründungspräsident des Thüringer Gebirgs- und Wandervereines (TGW) im September 1990. Unter seiner Amtsführung gelang es, dass 2005 der 105. Deutsche Wandertag im Städtedreieck Rudolstadt-Saalfeld-Bad Blankenburg mit mehr als 30.000 Teilnehmern stattfand. Er gründete die Thüringer Wander-Akademie und ist geistiger Vater und Förderer des Panoramaweges im Schwarzatal, der heute zu den schönsten Wanderwegen in Thüringen zählt.

Erich Krauß war es auch, der das Wandern als Sportart etablierte und darauf drängte, dass der Fachverband Wandern auch in den Landessportbund aufgenommen wurde. „Es ist eine durch und durch nützliche Mitgliedschaft“, sagt TGW-Vorstandsmitglied Volker Kittel, ein langjähriger Freund des gebürtigen Niedersachsen. Er beschreibt Erich Krauß als einen Menschen, auf den man sich immer verlassen konnte und der Großes für die Wanderbewegung in Thüringen leistete.

Nach 23 Jahren an der Spitze als TGW-Präsident beendete er diese Tätigkeit, wurde 2013 zum Ehrenpräsidenten des TGW gewählt. Bereits vorher hatte er mit zahlreichen Wanderbroschüren und dem erwähnten Schwarzatalweg sich selbst viele bleibende Denkmale gesetzt, die die Erinnerung an ihn auch in Zukunft wach halten werden. Für seine Leistungen wurde Krauß mit der GutsMuths-Plakette des LSB Thüringen in Silber (1998) und Gold (2005) geehrt.

Erich Krauß wurde im engsten Familienkreis im Friedwald in Rudolstadt beigesetzt. Es war sein letzter Wunsch, unter einem Baum begraben zu werden.