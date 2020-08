Bad Langensalza siegt verdient in Großengottern

Fußball-Verbandsligist FSV Preußen Bad Langensalza hat sich in seinem Testspiel bei Landesklässler SC Großengottern klar durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wirth siegte dank der Treffer von Dominik Finger (30.), Tobias Sauerbier (41.) und Sascha Reuter (69.) mit 3:0 gegen die Gastgeber, die am vergangenen Wochenende noch Oberligist FC An der Fahner Höhe mit 3:2 bezwungen hatten.