Bad Langensalza überzeugt offensiv, Heiligenstadt defensiv

In der Fußball-Verbandsliga weisen die Preußen, die Heiligenstädter und Wacker Teistungen bisher interessante Statistiken auf.

Eichsfeld/Unstrut-Hainich-Kreis. Ein Blick auf die Tabelle der Fußball-Verbandsliga dient den Trainern des SC Heiligenstadt (SCH), des FC Wacker Teistungen sowie des FSV Preußen Bad Langensalza derzeit als Gedächtnisstütze. Der letzte Spieltag ist bereits über zwei Monate her, und wann die nächsten Meisterschaftsduelle angepfiffen werden, kann niemand seriös prognostizieren.

Auch wenn die Teams erst circa ein Viertel oder noch weniger der Spiele absolviert haben, haben sich bereits erste interessante Zahlen und Tendenzen herauskristallisiert. Diese können durchaus als (Mit)-Erklärung für das bisherige Abschneiden der Heiligenstädter, Teistunger sowie der Preußen aus Bad Langensalza herangezogen werden.

FSV Preußen Bad Langensalza:

Mit 16 Punkten aus neun Spielen befindet sich das Team von Trainer Thomas Wirth, das anfangs sogar ganz oben stand, aktuell auf dem sechsten Rang. Platz drei, den momentan der FSV Schleiz mit 19 Zählern innehat, ist aber in Sichtweite.

Besonders auf die Offensive konnte sich Bad Langensalza bisher verlassen. 22 Saisontreffer werden nur vom Top-Trio Gera (33), Arnstadt (23) und Schleiz (27) überboten. Die Preußen haben dabei keinen überragenden Torjäger in ihren Reihen, können dafür aber auf gleich mehrere Akteure bauen, die wissen, wie man den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbringt. Martin Fiß und Thilo Kleinert haben jeweils fünfmal eingenetzt, Kapitän und Abwehrchef Max Domeinski sowie Florian Engel beide dreimal.

Würde die Wirth-Elf eine bessere Heimbilanz vorweisen, dann stände sie in der Tabelle noch besser da. In fünf Versuchen auf eigenem Geläuf gelangen dem FSV Preußen nur zwei Erfolge, allerdings steht auch noch keine Niederlage zubuche. Gegen Thüringen Weida siegte man am ersten Spieltag mit 2:0, gegen Schleiz gar mit 4:0. Unentschieden gab es gegen Weimar (3:3), Geratal und Teistungen (jeweils 1:1).

Wacker Teistungen:

Einen Platz hinter den Preußen steht die von Volker Reinhardt trainierten Teistunger. Diese weisen mit elf Zählern fünf Punkte Rückstand auf, haben allerdings auch erst sieben Partien absolviert.

Während Bad Langensalza sich bislang als torgefährlich erwies, mangelte es den Teistungern bisher an Durchschlagskraft in der Offensive. Elf Treffer bedeuten den schwächsten Wert der Top 7. Allerdings haben die Eichsfelder auch erst elf Gegentreffer kassiert und damit sogar noch einen weniger als Tabellenführer Wismut Gera. Dies ist auch ein Verdienst von Torwart-Routinier Norbert Baran, den sein Coach Reinhardt als besten Keeper der Verbandsliga adelt.

Dass nicht mehr eigene Treffer auf der Habenseite stehen, liegt auch daran, dass Torjäger Maciej Wolanski von Achillessehnenproblemen geplagt wurde und deshalb nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Dennoch hat der polnische Angreifer bereits schon wieder fünf Saisontore erzielt.

1. SC Heiligenstadt:

Die Null steht bei den Heiligenstädtern - allerdings zum Leidwesen der Kurstädter an der falschen Stelle. Als einziges Team sind sie bisher noch ohne Sieg. Als 16. mit sechs Unentschieden und drei Niederlagen ist Abstiegskampf angesagt.

Mut könnte dem SCH aber die Defensivstärke machen. Lediglich zehn Gegentreffer bedeuten einen Spitzenwert. Akteure wie Torwart Christoph Sternadel oder aber die Defensivspieler wie Martin Heinevetter, Marcel Hanusch oder Jan Hausner haben schon bewiesen, dass sie auch starke Sturmreihen an die Kette legen können. Das torlose Remis gegen den starken Zweiten Arnstadt dient als Beweis.

Zulegen müssen die Heiligenstädter, die sich während der laufenden Serie von Trainer Ronny Löwentraut trennten und dessen Aufgaben seitdem Daniel Papst anvertrauen, offensiv. Sieben erzielte Tore in neun Spielen sind einfach viel zu wenig. Vielleicht kann ja der lang verletzte Adrian Wilhelm, der bereits wieder ein paar Einsatzminuten sammelte, künftig in dieser Hinsicht für Besserung sorgen.