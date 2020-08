Bad Lobenstein testet gegen Wismut Gera

Mit dem Spiel gegen den Verbandsligisten BSG Wismut Gera endet am Samstag das Vorbereitungsprogramm des VfR Bad Lobenstein. Beginn der Partie ist um 15 Uhr. Im kommenden Ligabetrieb startet der VfR in der Landesklasse am 5. September zu Hause gegen Kaulsdorf, die Wismut muss in Heiligenstadt ran.

Das Testspiel hatten die Verantwortlichen bereits im Winter auf dem Zettel, doch Corona bremste aus. So werden die Trainer Heiko Becker und Marcus Dörfer noch einige Spielzüge probieren wollen, bevor es wieder ernst wird.

Beim Spiel bekommen die Wismut-Anhänger einen eigenen Bereich auf der oberen Seite des Hauptplatzes. Nach wie vor gelten beim Betreten der Koseltal-Anlage die Hygiene-Verordnungen.