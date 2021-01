Bahnradsprinter Marc Jurczyk: Der Olympiatraum lebt

Für Marc Jurczyk ist das Gefühl fast verloren gegangen wie es ist, wenn es um jede Tausendstel geht. „Das Training ersetzt keinen Wettkampf. So lange ohne ein Rennen, das zermürbt“, sagt der dreifache deutsche Bahnradmeister vom RSC Turbine Erfurt, der zum Start ins Jahr dennoch seinen Traum nicht aufgegeben hat. Der 24-Jährige hofft noch darauf, sich erstmals in seiner Karriere für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.

Jurczyk steht in diesem Jahr an der Spitze des Sprintteams Thüringen, das sich aus sechs Athleten zusammensetzt. Neben dem Bundespolizisten, der gerade eine weitere Zwischenprüfung erfolgreich gemeistert hat und noch bis Ende des Monats mit dem erweiterten Olympiakader um Weltmeisterin Pauline Grabosch auf Rhodos trainiert, gehören die beiden U23-Fahrer Christina Sperling (SV Sömmerda) und Julien Jäger vom RSC Turbine Erfurt zum Aufgebot.

Komplettiert wird die Mannschaft durch die drei Junioren Willy Weinrich vom TSV Breitenworbis, Lara-Sophie Jäger vom RSC Turbine Erfurt und Stella Müller (SSV 1990 Gera). Als Sportlicher Leiter der Mannschaft fungiert der Niederländer Anner Miedema, der seit vier am Olympiastützpunkt in Erfurt als Trainer arbeitet. Ex-Weltmeister Rene Enders gehört genauso zu den Unterstützern des Teams wie der Freistaat Thüringen. Die Mannschaft tritt mit ihren blauen Trikots als Markenbotschafter des Landes auf, das Bildungsministerium beteiligte sich an der Finanzierung des Materials.

Aushängeschild Jurczyk absolvierte im November 2019 in Minsk sein bislang letztes Rennen. Beim Weltcup in Weißrussland stürzte er schwer, brach sich das Schlüsselbein und musste dreimal operiert werden. Dann zwang Corona auch den Bahnradsport zum Stillstand.

„Niemand weiß so richtig, wo er steht, weil es keine internationalen Rennen gibt“, sagt der längst genesene Erfurter, der nun seine Chance nutzen will. Ob jedoch der Start ins Jahr tatsächlich vom 22. bis 25. April beim Nationencup in Newport vollzogen werden kann, ist noch völlig offen. So fraglich der erste Start nach Corona auch für den Nachwuchs ist, so klar sind die Ziele umrissen. Christina Sperlich will sich nach ihrem ersten Jahr bei den Frauen im U23-Bereich etablieren, bei der deutschen Meisterschaft im August in Köln die Lücke zu den ganz Großen weiter schließen und bei der U23-EM antreten.

Julien Jäger, der vor genau einem Jahr sein Weltcup-Debüt feierte, wurde später im September bei der U23-EM mit dem deutschen Trio Dritter im Teamsprint. Dort will er anknüpfen. Hauptsache, es geht irgendwann endlich wieder los.