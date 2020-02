Bahnradsprinterin Grabosch peilt eine WM-Medaille an

Der Ritterschlag kam von oberster Stelle. „Sie können um die Medaillen mitfahren bei der WM und vielleicht auch bei Olympia“, sagt Kristina Vogel über die deutschen Bahnrad-Sprinterinnen, die bei der morgen beginnenden Heim-Weltmeisterschaft im Velodrom von Berlin-Hohenschönhausen in eine neue Ära starten.

Während die 29 Jahre alte Doppel-Olympiasiegerin nach ihrem Unfall und dem jähen Ende der Karriere die Titelkämpfe nun als Botschafterin sowie Expertin am ZDF-Mikrofon verfolgt, hatte Miriam Welte (33) im vergangenen September ihren Abschied vom Leistungssport verkündet. Beide dominierten jahrelang den deutschen Sprint und holten als Krönung 2012 bei den Sommerspielen in London gemeinsam die Goldmedaille. „Ich hatte nicht mehr die notwendige Herangehensweise, ich konnte mich nicht mehr bis in die letzten 100 Prozent quälen“, sagt Welte.

Generationswechsel beim Bund Deutscher Radfahrer

Nun also hat für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) endgültig ein Generationswechsel stattgefunden. Neben der Erfurterin Pauline Grabosch (22) gehören Emma Hinze (22/Cottbus) und Lea Sophie Friedrich (20/Dassow) inzwischen zu den Hoffnungsträgerinnen nicht nur bei dieser Weltmeisterschaft. Auch bei Olympia in Tokio (24. Juli bis 9. August) soll das Trio nahtlos an die deutschen Erfolge der Vergangenheit anknüpfen.

Grabosch war sogar schon einmal Weltmeisterin. Im März 2018 holte sie bei den Titelkämpfen in Apeldoorn mit Welte und Vogel Gold im Teamsprint, als sie in der Qualifikation zum Einsatz kam und dort mit Welte zur Bestzeit des gesamten Feldes fuhr. Ein paar Monate später musste sie in Cottbus den schrecklichen Unfall von Vogel mit ansehen, der sie aus der Bahn warf.

Der Weg zur alten Stärke ist steinig

Der Weg zurück zu alter Stärker ist steinig – und längst nicht abgeschlossen. Weil sie zuletzt nicht mehr den richtigen Draht zu ihrem Heimtrainer Anner Miedema fand, kehrte sie zu ihrem alten Trainer Tim Zühlke zurück, der zuvor seine Tätigkeit in China beendet hatte und inzwischen die deutschen Junioren betreut. „Die Zusammenarbeit hat gut funktioniert und wird zunächst einmal bis zu Olympia fortgesetzt“, sagt Zühlke.

Die Leistungskurve von Grabosch zeigt inzwischen wieder nach oben. Auf die Europameisterschaft im Oktober in Apeldoorn hatte sie verzichtet. Dafür setzte sie im Weltcup ein erstes Achtungszeichen. Vor drei Monaten in Hongkong gewann die Erfurterin an der Seite von Emma Hinze den Teamsprint der Frauen. Im Finale triumphierten sie in 32,564 Sekunden gegen die Mannschaft aus China. „Dieser Erfolg war sehr wichtig für Pauline. Er hat ihr gezeigt, dass sie auf dem richtigen Weg ist“, sagt Zühlke.

Bei der Heim-Weltmeisterschaft in Berlin steht für Grabosch das entscheidende Rennen bereits zum Auftakt am morgigen Mittwoch im Teamsprint an. „Ihr Ziel muss es sein, sich im deutschen Trio auch mit Blick auf einen Olympiastart als klar stärkste Anfahrerin zu behaupten“, sagt Zühlke. Die 22-Jährige wird in Berlin zwar noch im nicht-olympischen 500-m-Zeitfahren am Start sein. Im Sprint und Keirin ist sie vorerst nur Ersatz. Ein starker Auftritt im Teamsprint wäre deshalb so wichtig, weil bei Olympia lediglich zwei deutsche Sprinterinnen starten dürfen. Tim Zühlke ist jedoch zuversichtlich: „Bei der WM sollte eine Medaille das Ziel sein.“