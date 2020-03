Bank und Georgy bestehen Kampfkunst-Prüfung

Artern. Der Chinesisch-Deutsche Kampfkunstverein LV Thüringen richtete am Sonntag in Artern, in der Trainingsstätte der Kampfkunstschule, eine Dan-Prüfung in der Kampfkunst Jiu Jitsu/Qin Na aus. Den schweren Kampfkunstprüfungen stellten sich zum 1. Dan, Linda Bank (Mitte) von der KKS Artern und zum 2. Dan, Steffi Georgy (3. von links) von der Sport und Kampfkunstakademie Nordhausen. Die Prüfungskommission bestand aus Werner Bank aus Artern und Uwe Behringer aus Arnstadt vom Kick-Box Team Arnstadt. Nach dreistündiger Prüfungszeit, stellten die Prüfer fest, dass diese Aufgaben erfolgreich mit guten Ergebnissen abgeschlossen werden konnten.