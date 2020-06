Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bankbeamter und Turnführer: der Weimarer Wilhelm Tell

Die Turnbewegung nach Friedrich Ludwig Jahn bestimmte bis um 1900 im Wesentlichen den „Sportbetrieb“ in Deutschland. In Weimar existierten um 1900 nach bisherigem Kenntnisstand zwei „bürgerliche“ Turnvereine, der Turnerverein von 1849 und der Turnerbund von 1873, sowie die Freie Turnerschaft als Arbeiterturnverein.

Vergleichsweise waren beide Vereine zahlenmäßig klein, da sie nicht unter den 25 Turnvereinen des Turnkreises XIII (Thüringen) auftauchen. Der größte Turnverein in der Region war der Turnverein Apolda der um 1910 fast 500 Mitglieder hatte. Im Vorstand des Turnkreises, der damals von Coburg bis Weißenfels und von Altenburg bis Eisenach reichte, war viele Jahre mit dem Gymnasiallehrer Paul Henschel (Kassenwart) ein Weimarer vertreten. Aus Apolda war der Turnlehrer Louis Fritsche (Kreisturnwart) im Vorstand des Turnkreises aktiv. Der Turnkreis XIII hatte insgesamt 17 Gaue. Weimar gehörte zum Gau Mittelthüringen B, der etwa 8.000 Mitglieder hatte, von 77.290 in ganz Thüringen. Gauvorsteher war Paul Hentschel, der diese Funktion zusätzlich zu der des Kassenwarts ausübte.

Für den Deutschen Turner-Bund e. V., dem heutigem Dachverband aller Turner, spielt Thüringen in seiner Gründungsgeschichte eine wichtige Rolle. Im Rahmen der 1848er Revolution gegründet, fand 1860 in Coburg das erste Turnfest für alle damaligen deutschen Länder statt. In Weimar wurde am 20. Juli 1868, nach Spaltungen und teilweiser Existenz mehrerer Turndachverbände eine neue Satzung verabschiedet, auf die man sich 125 Jahre lang als Gründungssatzung berufen hat.

Ende Juli 1914, sozusagen unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkrieges fand in Weimar mit dem X. Kreisturnfest, die bis dahin größte Turnveranstaltung in Weimars Turn-Geschichte statt. Über 10.000 Turner aus dem gesamten Turnkreis waren zu Wettbewerben und Turnvorführungen gekommen. Einer der langjährigen „Turnführer“ in Weimar war Karl August Herrmann Wilhelm Tell (1867 bis 1944). Er trat 1887 als 20-Jähriger dem Turnerbund bei und war viele Jahre dessen Vorsitzender. Wilhelm Tell, der als Bankbeamter tätig war, gehörte das Haus mit dem Wallendorfer Gasthof, den er verpachtet hatte. Ende der 1930er Jahre übernahm die Gastwirtschaft sein Sohn, Wilhelm Tell, ein guter Handballspieler.

Zurück zum Weimarer Turner Tell. Er machte sich einen besonderen Namen in der Funktion eines „Sprechwarts“ im Verein, im Gau und im Turnkreis. Sprechwarte waren unter anderem für das Schreiben von Festreden bei Jubiläen zuständig. Wilhelm Tell war bekannt für seine Gedichte zu solchen Anlässen. Dafür erhielt er viele Auszeichnungen. So wurde er 1927 zum 60. Stiftungsfest als Förderer der Turngemeinde Jena sogar zum Ehrenmitglied ernannt.