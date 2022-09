Basketball-EM: RTL zeigt auch das Halbfinale im Free-TV

Nach dem EM-Viertelfinale wird RTL auch das Halbfinale der deutschen Basketball-Mannschaft im Free-TV zeigen. Grund: Starke Quoten.

Nach der erfolgreichen Übertragung vom spektakulären Viertelfinal-Erfolg der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM wird RTL auch das Halbfinale gegen Weltmeister Spanien im Free-TV zeigen. Der 107:96-Sieg des Teams um die Stars Dennis Schröder und Franz Wagner gegen Griechenland hatte dem Kölner Sender am Dienstagabend mit bis zu mehr als zwei Millionen Interessierten eine überraschend starke Quote beschert. Nun wird RTL auch am Freitag (20.30 Uhr) in Berlin beim Spiel der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert gegen Titelfavorit Spanien dabei sein, teilte der Sender am Mittwoch mit. Kommentator wird erneut Frank Buschmann sein, Laura Papendick übernimmt wieder die Moderation.

Möglich ist die Übertragung durch eine Sublizenzvereinbarung mit Rechteinhaber MagentaSport. Die Telekom-Tochter zeigt die deutschen Spiele der EM online und frei zugänglich.

RTL-Kommentator Frank Buschmann flehte während Übertragung

Kommentator Buschmann hatte während der RTL-Übertragung am Dienstagabend bereits gefleht. „Sag mal, machen wir eigentlich von RTL, wenn die heute gewinnen, das Halbfinale am Freitag auch? Das kann ja gar nicht anders sein. Die Leute verlieben sich in Wagner, in Schröder, in Lo, in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft“, hatte er gesagt. „Und so eine Liebe, die kannst du ja nicht trennen.“ Dies sei eine „Aufruf an die Programmdirektion von RTL!“, schloss er seinen Appell.

Im Schnitt hatten von Beginn der Sendung um 20.15 bis zum Ende um 22.45 Uhr 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Sender eingeschaltet. Dies entsprach einem Marktanteil von 6,8 Prozent. Nach eigenen Angaben und den Zahlen der AGF Videoforschung erreichte RTL die höchste Durchschnittsquote im letzten und entscheidenden Viertel (ab 22.04 Uhr) mit 2,06 Millionen Menschen (Marktanteil: 10,3 Prozent).

Im Laufe des Spiels waren die Zuschauerzahlen angestiegen: Im ersten und zweiten Viertel lagen sie mit 1,4 und 1,36 Millionen noch dicht beieinander (jeweils 5,3 Prozent Marktanteil). Im dritten Abschnitt waren 1,63 Millionen Menschen (7,0 Prozent) am Fernseher dabei.

Nach den ersten Spielen des Turniers hatte der Präsident des Deutschen Basketball Bundes, Ingo Weiss, die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF kritisiert, die deutschen Partien nicht live zu präsentieren. Die Sender hatten die Kritik zurückgewiesen. ARD und ZDF zeigen Ausschnitte der Spiele in ihren Formaten wie am Sonntag in der „Sportschau“. (dpa)