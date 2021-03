Basketball-Löwen geht wieder die Puste aus

Am Ende keine Kraft mehr: Löwen-Spielmacher Ricky Price (links, hier gegen Koblenz) war wieder Topscorer (33 Punkte), agierte aber wie seine Teamkollegen in der Schlussphase zu fehlerhaft.

Die enttäuschende Saison der Basketball-Löwen Erfurt in der Pro B Süd ist um ein Kapitel reicher. Der Tabellenletzte musste sich Bayern München II mit 70:87 geschlagen geben und kassierte die 16. Niederlage im 18. Saisonspiel. Wie fast immer spielten die Löwen eine gute erste Halbzeit: Sie starteten mit 11:0 (5.), hatten auch für die anschließende Aufholjagd der Münchner eine Antwort und gingen mit einem 45:39-Vorsprung in die Pause.

Im dritten Viertel kamen die Münchner rasch wieder heran und führten vor dem Schlussabschnitt knapp mit 61:60. Die beiden Point Guards, Erfurts Ricky Price (33 Punkte) und Münchens Erol Ersek (27) lieferten sich ein sehenswertes Duell und waren die Topscorer. Es blieb ein enges Duell auf Augenhöhe, bis vier Minuten vor dem Ende waren die Erfurter noch in Schlagdistanz (69:75). Doch wie so oft ging ihnen am Ende die Puste aus. Viele Ballverluste (am Ende 17 bei nur elf Assists) und Fehlwürfe der Löwen ließen die Gäste in den Schlussminuten noch deutlich davonziehen.