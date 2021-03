Basketball-Löwen mit Offenbarungseid

Entglitten: Die Basketball-Löwen (hier Tobias Bode) gerieten in Oberhaching frühzeitig ins Hintertreffen.

Mit einer in der ersten Halbzeit desolaten Leistung haben die Basketball-Löwen Erfurt das Kellerduell in der Pro B Süd beim Vorletzten Oberhaching Tropics am Freitagabend deutlich mit 81:95 (27:54) verloren. Auch wenn es keine Absteiger geben wird, ließ der Tabellenletzte, der nur zwei seiner 19 Saisonspiele gewinnen konnte, seine Drittligatauglichkeit vermissen.