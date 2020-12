Die Szenerie wirkt ein wenig gespenstisch. Inmitten der imposanten USV-Sporthalle wirft Lilly Feistkorn am Mittwochabend einsam Körbe. Das Areal ist nicht in Gänze beleuchtet und jedes Mal, wenn der Basketball den Boden berührt, vernimmt man ein wahrlich dumpfes Ploppen, welches sich in dem gesamten Gebäude ausbreitet. Bumm, bumm, bumm – ein Hauch von Horror.

Zu diesen minimalistisch-gespenstischen Klängen gesellt sich noch das zarte und ausdauernde Rauschen der hauseigenen Lüftung, die man in normalen Zeiten kaum vernehmen würde, da sie von der naturgemäß polternden Sporthallen-Geräuschkulisse gnadenlos übertönt worden wäre. Doch was ist schon normal in diesen Tagen, Wochen und Monaten?

Spezialtraining in leerer Halle

Und so gibt Lilly Feistkorn unfreiwillig den sportlichen Solitär, widmet sich gegen 19 Uhr ihrem Spezialtraining. Lediglich USV-Coach Thomas Fritsche wohnt dem Unterfangen mit reichlich Abstand bei. Von der Bank aus beobachtet er die 17-Jährige und gibt ihr Anweisungen. Dann vermischt sich mitunter eben jenes stumpfe Bumm-Bumm-Bumm und das zarte Hintergrundrauschen der Lüftung mit seiner kräftigen Stimme.

Es sei nicht gerade das prickelndste Erlebnis, die ganze Zeit alleine zu trainieren und fast ausschließlich Körbe zu werfen, berichtet indes Lilly Feistkorn. „Basketball ist halt ein Mannschaftssport“, betont die Sportschülerin, die für den USV Jena in der Regionalliga spielt.

Nichtsdestotrotz, sie sei natürlich froh darüber, überhaupt ein wenig trainieren zu können. Das Werfen des Balles würde ihr ja sowieso die größte Freude beim Basketball bereiten, sagt Feistkorn, die dann auch bevorzugt auf der Position des Shooting Guards eingesetzt wird. „Beim Abwurf spürt man ja schon, ob der Wurf von Erfolg gekrönt sein wird – und ja, wenn er hineingeht, ist das einfach nur super“, sagt die Basketballerin, die es auf 1,79 Meter Körpergröße bringt und die nunmehr zum erweiterten Kader der U18-Nationalmannschaft gehört. „Das fühlt sich richtig gut an“, sagt die junge Frau, die ein T-Shirt der Golden State Warriors aus Oakland trägt – ihrem Lieblingsteam.

Doch für Feistkorn ist es bereits die zweite Nominierung in Sachen Nachwuchs-Nationalmannschaft ist. Bereits 2018 gehörte sie zum Kader der U16.

In Gotha begonnen

In der Schule in ihrer Heimatstadt Gotha sei sie zum ersten Mal mit der Basketball-Materie in Berührung gekommen. Sie sei sieben oder acht gewesen, das weiß sie nicht mehr so genau. Geläufig ist ihr aber noch, dass es eine Schul-AG war und eine Lehrer sehr viel Potenzial bei ihr ausgemacht hätte. „Es hat mir einfach nur sehr viel Spaß gemacht“, sagt die Schülerin des Sportinternats in Jena, die auch davon berichtet, dass ihr erstes Wort angeblich „Ball“ gewesen sei.

Ein Omen sozusagen. „Da ist es ja nicht verwunderlich, dass ich jetzt eine Sportart ausübe, in deren Zentrum ein Ball steht“, sagt Feistkorn, deren Vorbilder in Sachen Basketball Marie Gülich und Stephen Curry sind und die zudem gerne Hiphop und Classic Rock hört.

Natürlich verweilte sie nicht lange in der AG, vielmehr wechselte Feistkorn beizeiten gen BiG Gotha. Von da an standen bei ihr alle Zeichen auf Vereinssport. Vor gut zwei Jahren wechselte sie schließlich zum USV Jena, wo sie unter Trainer Thomas Fritsche Erfahrung in der Regionalliga sammeln durfte.

Doch schon bald folgte der nächste Schritt. Lilly Feistkorn wechselte vor gut einem Jahr nach Würzburg zu den Wildcats, deren 1. Mannschaft in der 2. Frauen-Bundesliga beheimatet ist. Sie musste sich jedoch mit einem Platz in der 2. Mannschaft begnügen und lief somit erneut in der Regionalliga auf.

Wechsel nach Jena tat gut

Doch Würzburg habe nicht wirklich für sie gepasst, resümiert die Basketballerin. Das Problem sei jedoch weniger der Basketball gewesen, sondern vielmehr die Schule. „Meine Leistungen sind nach unten gegangen“, resümiert Feistkorn, die in Würzburg in einem Musikinternat lebte. Daraufhin sprach sie sich für einen Wechsel gen Jena aus – eine Entscheidung, die sich nicht bereut: „Ich bin super froh, hier sein zu dürfen“, sagt Feistkorn, die auch noch betont, dass die Voraussetzungen in Jena optimal seien, um Schule und Sport miteinander zu verbinden. Viel besser als in Würzburg.

Apropos Schule. Wie fühlt es sich dort in Zeiten von Corona an?

„Die Schule läuft eigentlich so wie immer ab, wir wurden lediglich in A- und B-Wochen eingeteilt. Das hat anfangs ein paar Verwirrungen im Internat und in der Schule gegeben, aber es konnte sich jetzt jeder daran gewöhnen. Durch die Streckung der Oberstufe haben wir bis jetzt noch genug Zeit, um den Stoff, der uns jetzt wegen Corona fehlen wird, nachzuholen. Das heißt, dass wir nicht besonders viele Hausaufgaben bekommen und dass es nicht stressig für mich ist“, berichtet Feistkorn.

Und was sagt eigentlich der Trainer über seinen Schützling? „Lilly besticht durch Athletik, ihren Wurf, Einsatz und einen ausgesprochenen Kampfgeist“, fasst Thomas Fritsche zusammen.

Nach dem Abitur will sie studieren – das weiß sie schon. Irgendwas mit Sport. Vielleicht Sportwissenschaft, vielleicht aber auch Sportmanagement. Das werde sich noch zeigen. Ganze konkrete Vorstellungen hat sie indes, wenn es um ihre Passion geht. Da weiß die junge Frau sehr genau, was sie will: „Ich will in die Bundesliga und einfach die beste Spielerin werden.“