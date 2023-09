Basketball-WM: Daniel Theis ist der Mann fürs Grobe

Manila/Essen. Daniel Theis ist eine wichtige Stütze der deutschen Basketballer - auch für das WM-Viertelfinale am Mittwoch gegen Lettland.

Am Ende war alles wie früher. Dennis Schröder legte seinen Arm um Daniel Theis und beide lachten. Wie sie es schon als Jugendliche in Trainingsklamotten in Braunschweig so häufig getan hatten. Nun, viele Jahre später, umarmten sie sich im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Als habe es diesen Streit nie gegeben, über den die Basketball-Fans in Deutschland noch redeten, als die Nationalmannschaft am Montag längst im Flieger Richtung Philippinen saß, wo am Mittwoch in Manila das WM-Viertelfinale gegen Lettland ansteht (10.45 Uhr/MagentaSport). Zwei ziemlich beste Freunde bestreiten das Spiel gemeinsam, wie sie es einst auch auf dem Freiplatz im Braunschweiger Prinzenpark taten.