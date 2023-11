Medipolis Jena ringt Fraport Skyliners nieder: „Björn und sein Team waren heute die bessere Mannschaft“

Jena. In Jena verlieren die Fraport Skyliners aus Frankfurt das erste Saisonspiel der 2. Bundesliga Pro A. Für die Gastgeber war es zudem ein historischer Sieg.

Was für ein Abend. Die Basketballer des Medipolis SC Jena konnten am Freitagabend im Spitzenspiel der 2. Bundesliga Pro A über die Fraport Skyliners vor 2711 Zuschauern triumphieren: 86:75 siegte das Team von Trainer Björn Harmsen über die Hessen, die als ungeschlagener Tabellenführer anreisten.

Womöglich war es ein Zeichen, als Jenas Blake Francis unmittelbar vor der Pausensirene zum 43:42-Halbzeitstand traf. Nach dem ersten Viertel lagen die Gastgeber mit 22:18 in Führung, nach dem dritten indes die Gäste mit 61:58. Bester Jenaer Werfer war Amir Hinton, der 20 Punkte beisteuerte.

„Björn und sein Team waren heute die bessere Mannschaft“, sagte Fraport-Coach Denis Wucherer, der sich auch von der Atmosphäre in der Arena in Burgau sehr angetan zeigte. Die habe ihn mitunter an die Playoffs erinnert. Doch um die Finalrunde zu erreichen, müsse sich sein Team zweifelsohne steigern – Tabellenführung hin, Tabellenführung her. „Unsere Verteidigung während der ersten Halbzeit und auch während des letzten Viertels war einfach nicht griffig genug. Darüber hinaus haben wir offensiv zu wenig Lösungen gefunden und generell nicht tough genug gespielt“, resümierte Wucherer.

Auch Medipolis-Coach Björn Harmsen zeigte sich von der Atmosphäre sehr angetan. „Ich glaube, dass sich unsere Jungs heute voll reingehangen haben; das war ein schöner Verlauf, dass wir als Zweiter zu Hause gegen den ungeschlagenen Ersten spielen dürfen – da war natürlich bei allen sehr, sehr viel Feuer da, und sie wurden durch das Publikum auch noch einmal angeheizt. Ich glaube, dass unser Kampfgeist heute ein Hauptgrund dafür war, dass wir das Spiel gewonnen haben“, resümierte Björn Harmsen.

Der Sieg über Frankfurt war für die Basketballer von der Saale zudem ein historischer: Erstmals konnten sie über das Team aus der Mainmetropole triumphieren. Bis zu jenem Freitagabend trafen die Ostthüringer und die Hessen achtmal im Basketball-Oberhaus aufeinander – und am Ende waren es stets die Hessen, die jubeln durften. „Ich glaube, dass ich einen Großteil der Niederlagen gegen Frankfurt als Trainer miterlebt habe“, sagte Björn Harmsen.

Ach ja, seine Spieler sollten den Moment fürs Erste genießen. „Deswegen machen wir das ja, und es ist ja auch schön, zu gewinnen. Es gibt heutzutage genug Sachen auf dieser Welt, die weniger schön sind – und deshalb sollen sie ruhig feiern“, sagte der Medipolis-Trainer.