Medipolis SC Jena thront in der 2. Basketball-Bundesliga ProA weiter an der Tabellenspitze. Am Samstagabend gewann das Team von Björn Harmsen sein Heimspiel gegen die Kirchheim Knights mit 98:95 (43:50). Es war der achte Sieg in Folge.

Doch wie schon im Hinspiel, dass die Saalestädter mit 75:87 verloren hatten, taten sie sich auch diesmal mit den Rittern aus Kirchheim unter Teck schwer. Die Baden-Württemberger eroberten sich sofort die Führung. Jena bleib dran, konnte sich in den Anfangsminuten auf Ex-Nationalspieler Joshiko Saibou verlassen, der sich für die ersten sechs Punkte seines Teams verantwortlich zeichnete. Aber Probleme beim Rebounding, sowohl offensiv wie insbesondere defensiv, machten den Thüringern das Leben schwer. Ebenso konnten die beiden Jenaer Topscorer Blake Francis und Amir Hinton noch nicht glänzen, so dass Medipolis SC nach zehn Minuten mit 19:27 zurücklag.

Dafür zeigten sich die Hausherren zu Beginn des zweiten Viertels vor 2427 Zuschauern hellwach, hatten den Rückstand schnell aufgeholt (27:27). Kirchheim-Coach Igor Perovic nahm umgehend die erste Auszeit des Spiels. Doch Jena, das auf Center Alex Herrera (Grippe) verzichten musste, blieb dran, eroberte sich beim 34:32 erstmals die Führung. Die hatte aber nicht lange Bestand. Als der Würfel in der Sparkassen-Arena den Spielstand von 37:40 anzeigte, nahm MSC-Coach Björn Harmsen seine erste Auszeit. Aber die Gastgeber bekamen in der Defensive weiter keinen Zugriff und lagen zur Pause mit 43:50 zurück.

„Wir haben aber viel zu viele Punkte zugelassen“, kritisierte Jenas Geschäftsführer Lars Eberlein im Halbzeit-Interview. Er hoffe auf Besserung im zweiten Durchgang. Dies schienen sich die Spieler der Hausherren zu Herzen genommen zu haben. Jena kam mit viel Energie aus der Kabine, verteidigte besser und war beim 51:50 auf einmal wieder vorn. Und diesmal gaben die Saalestädter ihre Führung nicht wieder so schnell aus der Hand. Beim 61:54 sah sich Kirchheim-Coach Perovic erneut zu einer Auszeit genötigt. Es ging jetzt hin und her, zwei Teams auf Augenhöhe. Nach 30 Minuten hieß es 68:67.

Im Schlussviertel drehten Jenas Francis (22 Punkte) und Hinton (23) auf. Medipolis SC konnte sich zwischenzeitlich auf 83:76 absetzen. Spannend blieb es dennoch, da auch Kirchheim mit Michael Miller (20) und Michael Flowers (22) gefährliche Scharfschützen hatte. Als die Uhr noch 60 Sekunden zeigte, stand es 92:88. Doch die Gastgeber hatten einmal mehr die besseren Nerven und holten den achten Sieg in Folge.