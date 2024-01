Jena. Warum der Brasilianer Rafael Alberton nicht nur beim Sieg gegen Kirchheim ein wichtiger Baustein für die Jenaer Basketballer ist.

Ein bisschen erinnerte das Defensivspiel von Rafael Alberton am Samstagabend gegen die Bozic Estriche Knights Kirchheim an eine Riesenkrake. Wie das sagenumwobene Meerestier hatte sich Jenas brasilianischer Koloss unterm eigenen Korb breitgemacht, die langen Arme ruderten wie Tentakel hin und her, die blitzschnell vorstießen, sobald sich der Ball gefährlich dem eigenen Korb näherte.