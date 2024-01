Jena. Die Siegesserie der Thüringer Basketballer reißt überraschend bei den ART Giants Düsseldorf nach einer ganz schwachen Vorstellung.

Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena hat nach acht Siegen in Folge in der ProA wieder eine Niederlage kassiert. Nach einer ganz schwachen Vorstellung in der Offensive verloren die Saalestädter am Samstagabend bei den ART Giants Düsseldorf mit 62:73 (34:33).

Die Jenaer eroberten sich zunächst zwar die Führung, konnten gegen die Düsseldorfer, die sie im Hinspiel noch mit dem höchsten Saisonsieg (107:80) geschlagen hatten, aber nicht weiter davonziehen. Die Rheinländer blieben dran. Zwar verteidigten die Jenaer noch ordentlich und sicherten sich auch viele Offensivrebounds, trotzdem hatten sie vorne Probleme, das Spielgerät in der gegnerischen Reuse unterzubringen. So stand es nach zehn Minuten 18:16 für die Thüringer.

Ganz schwache Dreierquote der Korbjäger von der Saale

Im zweiten Viertel ein ähnliches Bild. Auf mehr als sechs Punkte konnten die Gäste nie davonziehen, büßten zwischenzeitlich die Führung sogar ein. Bezeichnend: Nur 15 Prozent der Dreierversuche fanden in der ersten Halbzeit ihren Weg in den Korb. So lag Medipolis SC zur Pause nur noch hauchdünn vorn (34:33).

Im dritten Viertel, in dem Jena wieder nicht richtig ins Spiel fand, kippte die Partie komplett und zu Beginn der finalen zehn Minuten lagen die Thüringer sogar mit 49:53 zurücklag. Alles kam nun also aufs letzte Viertel an. Und auch dort machten die Saalestädter keine gute Figur. Die Niederlage war an diesem Abend nicht mehr zu verhindern. Auch die Tabellenführung ist erst einmal verloren.