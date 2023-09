Basketball-Löwen gegen Bayreuth und erneut exklusiv bei uns im Livestream

Die Löwen schwören sich vor dem Spiel ein. Am Sonntag wollen sie gegen Bayreuth überraschen, auch in der neuen Saison sind sie bei uns im Livestream zu sehen.

Erfurt. Die Basketball-Löwen Erfurt testen am Sonntag gegen einen letztjährigen Erstligisten. Ihre Heimspiele in der Pro B Süd werden auch in der neuen Saison von Funke Medien übertragen.

Voller Vorfreude – wie in diesem Bild zu sehen – fiebern die CATL Basketball-Löwen Erfurt ihrem Testspiel am Sonntag (16 Uhr, Riethsporthalle) gegen den letztjährigen Erstligisten medi Bayreuth entgegen. Bereits am Samstagabend stellt sich der neue Kader des Drittligisten seinen Unterstützern vor.

Wer die Heimspiele der Basketball-Löwen in der Pro B Süd inklusive Playoffs im Livestream sehen will, darf sich freuen: Funke Medien wird diese auch in der nächsten Saison übertragen, beginnend mit der Partie gegen Speyer am 1. Oktober. Das Angebot ist für Abonnenten kostenlos oder für fünf Euro pro Spiel inklusive zweiwöchigem Plus-Zugang erhältlich. Tickets für die Heimspiele mit exklusiven Vorteilen für Abonnenten gibt es ab sofort im Ticket Shop Thüringen.

