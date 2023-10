Bayern verlieren Euroleague-Spiel in Athen

Athen Die Basketballer des FC Bayern München haben auch das zweite Auswärtsspiel der Saison verloren. Die Mannschaft von Trainer Pablo Laso unterlag Panathinaikos Athen in der Euroleague mit 71:78 (30:37), nachdem sich die Bayern in der Bundesliga in Oldenburg geschlagen geben mussten. Gegen Panathinaikos lagen die Bayern nie in Führung.

Nachdem die Gastgeber ihre ersten vier Feldwürfe getroffen hatten, musste Laso nach einem 0:10-Fehlstart bereits nach zweieinhalb Minuten seine erste Auszeit nehmen. Die Münchener fanden nur langsam ihren Rhythmus, konnten aber auf Leandro Bolmaro setzen. Dank seiner 15 Punkte in der ersten Hälfte und einer stärkeren Verteidigung im zweiten Viertel verkürzte der Bundesligist zur Pause auf 30:37.

Im dritten Viertel führte Nationalspieler Niels Giffey mit einem persönlichen 7:0-Lauf die Bayern heran, auf bis zu zwei Zähler Differenz verkürzten die Gäste ihren Rückstand. Im Schlussabschnitt zog Athen zwei Minuten vor Schluss auf 74:62 davon. Durch einen 9:0-Lauf brachten sich die Münchener wieder ins Spiel. Doch letztlich kam die Aufholjagd zu spät. Bolmaro avancierte mit 19 Punkten zum Münchener Topscorer.