Basketball Botschafter Nowitzki freut sich auf WM-Start in Manila

Manila Bei der Auslosung im April wurde Dirk Nowitzki auf den Philippinen gefeiert. Nun ist er zum Start der Basketball-WM zurück. Das Eröffnungsspiel bietet eine gewaltige Kulisse.

Der ehemalige Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist in Manila angekommen und fiebert der Auftaktzeremonie der 19. Weltmeisterschaft an diesem Freitag entgegen.

„Ich bin aufgeregt, wieder hier zu sein. Es wird eine großartige WM mit vielen großartigen Nationen“, sagte der 45 Jahre alte Nowitzki, der als Botschafter des Weltverbandes Fiba fungiert, nach seiner Ankunft im WM-Spielort. Als er im April zur Auslosung schon einmal in Manila war, hatten ihn die Fans auf den Philippinen lautstark gefeiert.

Auftakt in größter Indoor-Arena der Welt

Am Freitag finden in der 55.000 Menschen fassenden Philippine Arena von Bocaue - nördlich von Manila - die beiden ersten Spiele der Gruppe A statt. Angola trifft zunächst (10.00 Uhr/Magentasport) auf Italien, danach (14.00 Uhr) ist Gastgeber Philippinen gegen die Dominikanische Republik gefordert. „Ich werde zum Eröffnungsspiel gehen, wo hoffentlich über 50.000 Zuschauer dabei sind. Das wird großartig“, sagte Nowitzki. Die Veranstalter erwarten in der größten Indoor-Arena der Welt eine gewaltige Kulisse.

Ursprünglich hätte die komplette Finalrunde in der riesigen Halle stattfinden sollen. Doch die Fiba schwenkte im April dieses Jahres um und verlegte alle Spiele ab dem Viertelfinale in die deutlich kleinere Mall of Asia Arena, die ebenfalls im Großraum Manila liegt. Als Grund nannte der Verband die schwierige Logistik.

Da die WM-Bewerber Philippinen, Indonesien und Japan aber eine WM-Rekordkulisse versprochen hatten, wurden zwei Spiele des Eröffnungsspieltags in die riesige Arena verlegt. Deutschland bestreitet seine Spiele der Vor- und Zwischenrunde im japanischen Okinawa.