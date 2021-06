Bucks gleichen aus zum 2:2 - Serie gegen Nets wieder offen

Milwaukee. Die Milwaukee Bucks haben in der Playoff-Serie gegen die Brooklyn Nets zum 2:2 ausgeglichen und wieder alle Chancen auf den Einzug in die Finals der Eastern Conference. Im vierten Duell der beiden NBA-Teams holten die Bucks vor ihren Fans am Sonntag ein 107:96. Die Nets mussten dabei schon früh auf Kyrie Irving verzichten, der im zweiten Viertel umknickte und nicht weitermachen konnte. Auch James Harden stand dem Team aus New York weiter nicht zur Verfügung.

Nach der Führung im ersten Viertel verloren die Nets den Zugriff auf die Begegnung. Kevin Durant kam zwar auf 28 Punkte, 13 Rebounds und 5 Vorlagen, bekam aber zu wenig Unterstützung seiner Mitspieler. Giannis Antetokounmpo kam auf 34 Punkte, 12 Rebounds und 3 Vorlagen und hatte zudem vier Mitspieler um sich, die ebenfalls im zweistelligen Bereich punkteten und den zweiten Sieg in Serie sicherstellten. Spiel fünf ist am Dienstag bei den Brooklyn Nets.

