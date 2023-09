Dank Slowenien: Deutschland im WM-Viertelfinale

Okinawa In der Vorrunde war es Japan, nun Slowenien: Deutschlands Basketballer ziehen erneut von der Couch aus in die nächste Runde ein. In Manila sind nicht nur die WM-Medaillen greifbar nah.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat erstmals seit 2006 das WM-Viertelfinale erreicht und spielt in Manila um Medaillen und das Olympia-Ticket. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert profitierte vom 91:80 (49:40) Sloweniens über den Olympia-Dritten Australien.

Deutschland und Slowenien mit Star Luka Doncic haben damit vor dem direkten Duell am Sonntag (13.10 Uhr/Magentasport) eine makellose Bilanz von vier Siegen in vier Spielen. Das Duo ist von den ersten beiden Plätzen der Zwischenrunde nicht mehr zu verdrängen. Im Aufeinandertreffen geht es noch um den Gruppensieg. Deutschland hatte zuvor souverän mit 100:73 gegen Außenseiter Georgien gewonnen.

Die Slowenen siegten im japanischen Okinawa vor allem dank einer starken Vorstellung von Mike Tobey, der diesmal sogar Doncic in den Schatten stellte. Tobey erzielte 18 Punkte und 12 Rebounds. Für Doncic, der lange Zeit wegen Foulproblemen auf der Bank saß und immer wieder attackiert wurde, standen am Ende 20 Zähler.

Erfolgreiche Revanche für Olympia 2021

Bei den Australiern reichten die Leistungen von Josh Giddey (25) und Patty Mills (17) nicht zum Sieg. Slowenien gelang damit auch die erfolgreiche Revanche für Olympia 2021 in Tokio, als Doncic und Co. das Bronze-Match gegen die Australier verloren hatten.

Deutschland wird nach dem letzten Zwischenrundenspiel am Montag auf die Philippinen reisen. Das Viertelfinale steht am Mittwoch (10.45 Uhr oder 14.30 Uhr) auf dem Programm. Mögliche Gegner sind Mitfavorit Kanada oder Weltmeister Spanien. Die beiden besten europäischen Teams qualifizieren sich direkt für die Olympischen Spiele 2024 in Paris und können sich die Ausscheidungsturniere im kommenden Sommer sparen.