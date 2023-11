Deutscher Basketball-Frauen schlagen Tschechien

Prag – Dieser Auftritt macht Freude: Das Basketball-Nationalteam der Frauen dominiert in der EM-Qualifikation gegen Tschechien. Dabei überzeugen zwei Schwestern bei ihrem ersten gemeinsamen Länderspiel.

Nach dem starken Abschneiden bei der diesjährigen Europameisterschaft hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen ihr erstes Spiel erfolgreich absolviert. Die DBB-Auswahl gewann bei der Rückkehr von Satou Sabally ins Nationalteam ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien mit 85:41 (41:19).

Sabally, in der vergangenen Saison eine der besten Spielerinnen der US-amerikanischen Profiliga WNBA, war zuletzt im November 2019 für die DBB-Auswahl aufgelaufen und hatte auf die EM verzichtet. Mit 21 Punkten war die 25-Jährige die beste Werferin des Spiels, ihre jüngere Schwester Nyara überzeugte bei ihrem Debüt für die A-Nationalmannschaft mit 17 Zählern und 13 Rebounds.

Sabally-Schwestern überzeugen

Die Sabally-Schwestern erzielten die ersten elf Punkte der DBB-Auswahl. Die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis spielte ihre Größenvorteile aus, führte nach sechseinhalb Minuten erstmals zweistellig und setzte sich zur Pause auf 41:19 ab.

Auch in der zweiten Hälfte kontrollierte die deutsche Mannschaft die Partie, nach vier Minuten hatte sie ihren Vorsprung erstmals auf über 30 Zähler Differenz ausgebaut. Am Ende überzeugte die Frauen-Nationalmannschaft offensiv mit einer Quote von 53,9 Prozent aus dem Feld, eine gute Verteidigung hielt Tschechien bei 23,3 Prozent.

Deutschland ist als Ausrichter von einer der vier Vorrundengruppen für die Europameisterschaft 2025 bereits qualifiziert, zusammen mit den drei anderen Ausrichternationen in einer gemeinsamen Gruppe bestreitet die Frauen-Nationalmannschaft dennoch die EM-Qualifikation. Als nächstes steht an diesem Sonntag in Hamburg ein Duell mit Italien an.