Israels Basketballteams spielen in Zypern

Wegen des Krieges mit der Hamas werden fünf israelische Basketball-Teams ihre internationalen Heimspiele vorerst auf Zypern austragen.

Dies teilt der Präsident des zyprischen Basketball-Verbandes (KOK), Andreas Mouzouridis, im heimischen Rundfunk (RIK) mit. Es handelt sich um das Spitzenteam Maccabi Tel Aviv sowie Hapoel Holon, Hapoel Galil Elion, Herzliya und Ness Ziona.

Von den Verlegungen der Partien sind auch deutsche Teams betroffen: Der FC Bayern München gastiert in der Euroleague am 9. November bei Maccabi und muss nun voraussichtlich nach Nikosia statt nach Tel Aviv fliegen. Genaue Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Auch Alba und Bonn betroffen

Für den zweiten deutschen Euroleague-Teilnehmer Alba Berlin steht die Auswärtspartie gegen Maccabi am 30. November an. Die Telekom Baskets Bonn sollen am 5. Dezember bei Hapoel Holon in der Champions League auflaufen.

„Der israelische Verband hat bereits die FIBA Europe gebeten, diesen Mannschaften zu erlauben, europäische Spiele in unserem Land auszutragen, und wartet auf eine Antwort“, sagte Mouzouridis weiter. Die Zustimmung der FIBA gelte als sicher, fügte er hinzu.

Die FIBA organisiert die Champions League mit Holon sowie den Europe Cup mit Galil Elion, Herzliya und Ness Ziona. Die Euroleague, in der Maccabi Tel Aviv antritt, ist ein von der FIBA unabhängiger Wettbewerb und die Basketball-Königsklasse in Europa.