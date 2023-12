Medipolis SC Jena muss sich den Rittern beugen

Kirchheim Nach zuletzt vier Siegen in Folge haben die Thüringer Basketballer bei den Kirchheim Knights wieder eine Niederlage kassiert. Harmsen wird der Halle verwiesen.

Medipolis SC Jena hat in der 2. Basketball-Bundesliga nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Nach dem Erfolg im Spitzenspiel vor einer Woche gegen Tabellenführer Frankfurt stolperte die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen am Samstagabend über die schwere Auswärtshürde in Kirchheim. Bei den Knights, den Rittern aus Baden-Württemberg, kassierten die Thüringer eine 75:87-Pleite.

Schon zu Beginn hatte Jena mit Abschlussproblemen zu kämpfen. So mussten Freiwürfe her, damit Alex Herrera die ersten Punkte für die Gäste erzielen konnten. Doch danach wurden die Saalestädter zunächst treffsicherer. Beim 5:4 übernahmen sie erstmals die Führung. Besonders gut drauf: Amir Hinton. Der US-Amerikaner in Jenaer Diensten erzielte zehn Punkte am Stück für seine Farben, war mit 29 Zählern auch bester Gästespieler. Spannend blieb es dennoch, den auch die Ritter wussten sich zu wehren. Am Ende entschied Medipolis SC das erste Viertel knapp für sich (22:21).

Zweistellige Führung noch aus der Hand gegeben

Der zweite Spielabschnitt gestaltete sich lange ausgeglichen. Dann hatte das Harmsen-Team einen Lauf, setzte sich gar zweistellig ab (47:35). Besonders sehenswert: Ein Alley Loop von Vuk Radojicic und Hinton, der den Pass des Serben durch die Reuse stopfte. Trotzdem konnten sich die Jenaer nicht zurücklehnen, weil sie Kirchheims Michael Flowers nie in den Griff bekamen. Er war mit 32 Zählern auch Topscorer der Partie. Jena blieb trotzdem vorn, ging mit einer 49:43-Führung in die Kabine.

Harmsen wird der Halle verwiesen

Im dritten Viertel schmolz der Vorsprung der Gäste zusehend. 16 Sekunden vor dem Viertelende konnten die Kirchheimer nach langer Zeit wieder ausgleichen. Mit dem 62:62 ging es schließlich auch in die finalen zehn Minuten. Dort gab Medipolis SC die Führung endgültig aus der Hand, hatte überhaupt kein Wurfglück mehr (66:76). Jena-Trainer Harmsen war sauer und wurde auch noch der Halle verwiesen. Die Niederlage war besiegelt.