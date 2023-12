Medipolis SC Jena verbringt Weihnachten in der Sporthalle

Jena Wie sich die Basketballer von Medipolis SC Jena auf die zwei Heimspiele vor und nach den Festtagen vorbereiten.

Ein Weihnachtsmuffel ist Björn Harmsen eigentlich nicht. „Ich mag Weihnachten“, sagt der Cheftrainer von Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena. Trotzdem: „Diese Weihnachtsstimmung, die jetzt alle anderen verspüren, kenne ich persönlich nicht so.“ Berufsbedingt. Schließlich müssen er und seine Korbjäger von der Saale über die Feiertage arbeiten, wenn fast alle anderen freihaben.

Am 23. Dezember empfangen die Jenaer in der heimischen Sparkassen-Arena die ART Giants Düsseldorf, trainieren am 25. und 26. Dezember, um sich auf das Spiel am Mittwoch an gleicher Stelle gegen die Dresden Titans vorzubereiten. Frei ist nur am Heiligabend.

Jena-Trainer feiert Heiligabend mit seiner Familie in Weimar

Trotz aller Konzentration auf die sportlichen Herausforderungen freut sich der 41-Jährige natürlich aufs Zusammensein mit seinen Lieben. Harmsen verbringt den 24. Dezember mit seinen Brüdern, seiner Mutter und der Patentante aus Dänemark in Weimar. Letztere beide bekommen Geschenke, die Brüder nicht. „Das war immer nur eine Qual, also haben wir ausgemacht, uns nichts zu schenken. Da hält sich auch jeder dran.“

Center Alex Herrera hat einen noch weiteren Weg am 24. Dezember zurückzulegen. Der US-Amerikaner fährt mit seiner Frau zu deren Familie nach Hagen, ehe es am ersten Weihnachtsfeiertag schon wieder zurückgeht. Dann werden auch amerikanische Weihnachten gefeiert, Herreras Familie kommt nach Jena. Und am Abend steht natürlich Training an.

Trotz Weihnachten: Trainer will die richtige Einstellung sehen

Für die Basketballer ist der Weihnachtsstress normal und das Programm noch verhältnismäßig beschaulich. „Zwei Heimspiele zu haben, ist schöner, als wenn du irgendwo weit hinfahren musst“, sagt Harmsen, der trotz der Ablenkung auf den richtigen Einsatz pocht. „Wenn du Weihnachten arbeiten musst, dann bitte richtig und nicht mit einem halben A…“

Schließlich haben es die Kontrahenten in sich. „Wir haben zwei gute Gegner“, sagt Harmsen, der sowohl Düsseldorf (12.) als auch Dresden (10.) die Play-offs zutraut. Die Giants seien „sehr athletisch, sie haben gute Eins-gegen-eins-Spieler“. Die Titans aus Sachsen sind ein bisschen das Kontrastprogramm. „Eine Mannschaft, die gut von außen wirft, sehr gut den Ball bewegt, vielleicht den besten Team-Basketball der ProA spielt“, so Harmsen.

Einfach werde es nicht für den Tabellenzweiten von der Saale, der laut Harmsen „noch viel Luft nach oben“ habe. Dass es sportlich dennoch so gut läuft, stimmt ihn optimistisch. Und was wünscht er sich von seinen Spielern zu Weihnachten: „Natürlich zwei Siege!“

Medipolis SC Jena – Düsseldorf, Samstag, 19 Uhr, Sparkassen-Arena