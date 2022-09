Mitfavoriten Serbien und Griechenland weiter makellos

Köln. NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo hat bei der Basketball-EM eine Glanzleistung abgeliefert und seine Griechen zum vierten Sieg im vierten Spiel geführt.

Der 27 Jahre alte Forward von den Milwaukee Bucks erzielte in Mailand beim 99:79 (39:46) gegen die Ukraine 41 Punkte und neun Rebounds und stand dabei nur etwas mehr als 27 Minuten auf dem Feld. Die Griechen gelten als einer der Topfavoriten auf den Titel. Zu einer Begegnung mit Deutschland kann es frühestens im Viertelfinale kommen.

In der deutschen Gruppe B hat Litauen die Chance auf die Finalrunde gewahrt. Das 87:64 (48:33) gegen Außenseiter Ungarn war für den Mitfavoriten der erste Sieg in Köln. NBA-Center Jonas Valanciunas erzielte 21 Punkte und war damit wie bei der Niederlage gegen Deutschland bester Akteur der Litauer. Mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina am Mittwoch (14.30 Uhr) kann der Sprung ins Achtelfinale noch gelingen.

Der Olympia-Zweite Frankreich hatte zuvor den nächsten Sieg eingefahren. Das Team um NBA-Center Rudy Gobert besiegte Bosnien am Dienstag nach einem starken letzten Viertel klar mit 81:68 (44:34) und holte sich damit den dritten aufeinanderfolgenden Erfolg. Bester Werfer waren Guerschon Yabusele (15 Punkte), Evan Fournier und Thomas Heurtel (jeweils 14). Auch Gobert (elf Punkte, zwölf Rebounds) trug wesentlich zum Erfolg bei.

