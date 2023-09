Nach Platzverweis: Nächste Schlappe für Doncic

Manila Basketball-Star Luka Doncic muss bei der WM die nächste deutliche Niederlage hinnehmen. Das Publikum feiert den Slowenen, der mit seinem Rumpfteam erneut chancenlos ist, trotzdem.

Luka Doncic hat einen Tag nach dem Scheitern und dem persönlichen Platzverweis bei der Basketball-WM in Manila die nächste klare Schlappe hinnehmen müssen.

Der von den 11.003 Fans lautstark gefeierte Star der Dallas Mavericks verlor mit seinen Slowenen mit 84:100 (43:53) gegen Litauen und spielt so am Samstag nur um den siebten WM-Platz gegen Italien. Der 24-Jährige steuerte zwar 29 Punkte bei, vergab aber bei mäßiger Quote erneut etliche Dreipunktewürfe. Doncic haderte wie am Vortag wiederholt mit den Schiedsrichtern und war mit dem slowenischen Rumpfteam erneut ohne Chance.

Tags zuvor war Slowenien nicht nur gegen Mitfavorit Kanada ausgeschieden, sondern hatte dabei auch Doncic wegen zweier technischer Fouls verloren. Der Spielmacher wetterte danach gegen die Unparteiischen. „Die Schiedsrichter haben einem Spieler gesagt: Wir werden kein Foul an ihm pfeifen, weil er sich über uns beschwert“, hatte Doncic bei der folgenden Pressekonferenz berichtet und eine angebliche Ungleichbehandlung angeprangert. „Ich denke, das ist nicht fair. Ich weiß, dass ich mich viel beschwere, aber das ist einfach nicht fair.“