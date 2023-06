Sabally freut sich mit Basketballerinnen: „Richtig geil“

Los Angeles Satou Sabally hat sich sehr über die guten Leistungen der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der EM gefreut und hofft noch auf die Olympia-Qualifikation.

„Die haben sehr viel gerissen, richtig geil“, sagte die in den USA für die Dallas Wings spielende Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. „Es war echt cool, dieses Level zu sehen. Ich freue mich auch, beim nächsten Mal dabei zu sein.“ Deutschland sei „auf jeden Fall im Kommen“, auch wenn es im Viertelfinale gegen Spanien nicht zum Weiterkommen gereicht habe.

In der Platzierungsrunde geht es an diesem Wochenende für die deutsche Auswahl um das Ticket für eines der Olympia-Qualifikationsturniere im kommenden Sommer. Zunächst trifft Deutschland an diesem Samstag (12.00 Uhr/Magentasport) in Ljubljana auf Tschechien. Im Falle eines Sieges würde es dann am Sonntag im Spiel um Platz fünf gegen Montenegro oder Serbien um die Teilnahme an der Qualifikation für die Sommerspiele 2024 in Paris gehen.

„Ein Traum würde wahr werden“, sollte Deutschland bei den Olympischen Spielen dabei sein, sagte Sabally. Es sei sehr wichtig für den deutschen Basketball, „dass man sieht, dass man dabei sein kann und dass die Gelder reinkommen“, sagte die 25-Jährige.

Sabally verzichtete auf die EM-Teilnahme und spielt in der WNBA ohne Pause für die Wings. „Ich wollte dabei sein, aber für mich war es jetzt wirklich wichtig, jetzt hier zu sein“, betonte sie. „Ich wusste, dass es nicht die letzte Gelegenheit ist und dass ich bei der nächsten auf jeden Fall dabei sein werde.“ Mit Dallas verlor Sabally bei den Los Angeles Sparks 74:76. Sie kam auf 13 Punkte und 11 Rebounds.