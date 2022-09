Schröder weiter für DBB - «Bis ich nicht mehr laufen kann»

Berlin. Deutschlands Basketball-Kapitän Dennis Schröder will auch in den kommenden Jahren für die Nationalmannschaft spielen. Dies sagte der 29 Jahre alte Spielmacher nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Heim-EM in Berlin.

«Ich spiele jeden Sommer für die Nationalmannschaft, wenn ich fit bin. Die Leute habe ich die vergangenen sechs, sieben Wochen richtig kennengelernt. Ich werde hier so lange bleiben, bis ich nicht mehr laufen kann», sagte Schröder nach dem 82:69 gegen Polen.

Deutschland holte damit die erste Medaille seit 2005, als Dirk Nowitzki und Co. Silber in Serbien gewannen. Für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf die Philippinen ist das deutsche Team so gut wie sicher qualifiziert, es fehlt nur noch ein Sieg in der Vorausscheidung. Ein Jahr später folgen die Olympische Spiele in Paris. Bundestrainer Gordon Herbert hat für diese drei Events einen Dreijahresplan ausgerufen.

