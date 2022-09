Spanien gewinnt Gruppe - Kein Duell mit Deutschland

Spaniens Trainer Sergio Scariolo gestikuliert am Spielfeldrand.

Tiflis. Die spanischen Basketballer haben das Endspiel um den EM-Gruppensieg gewonnen und gehen damit im Achtelfinale Gastgeber Deutschland aus dem Weg.

Der von Sergio Scariolo trainierte Weltmeister besiegte die Türkei in Tiflis mit 72:69 (38:34) und sicherte sich damit den vierten Sieg im fünften Spiel. Willy Hernangomez war mit 15 Punkten bester Werfer der Spanier. Die ersten vier Achtelfinals finden am Samstag in Berlin statt. Spanien bekommt es dabei mit Litauen als Viertem der Deutschland-Gruppe B zu tun, die Türkei als Zweiter mit dem Dritten.

Die Litauer gewannen am Mittwochnachmittag in Köln mit 87:70 (56:42) gegen Bosnien-Herzegowina und wendeten ein Vorrundenaus nach anfänglich drei Niederlagen doch noch ab. Marius Grigonis steuerte 16 Punkte bei, NBA-Center Jonas Valanciunas war mit 13 Punkten und 15 Rebounds erneut ein Garant für den Erfolg. Tausende in grün gekleidete Litauer feierten das Weiterkommen. Für die Bosnier ist das Turnier trotz der Siege über Ungarn und Europameister Slowenien vorzeitig beendet.

