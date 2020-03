Bauen für den Tennisboom

Wer sich der städtischen Südeinfahrt nähert, bemerkt in diesen Tagen dort wo sich die B4 in Arndtstraße und Martin-Andersen-Nexö-Straße (MAN) aufteilt, Bewegung auf der angrenzenden Freifläche. Ein Bagger ist dabei, das Terrain zu begradigen, der Wildwuchs, der dort jahrelang das Bild prägte, ist verschwunden. Und im Hintergrund duckt sich ein grauer, flacher Neubau ins Gelände. Beim Erfurter Tennisclub Rot-Weiß (ETC) geht es voran.

Seit August wird das neue Vereinsheim gebaut

1903 wurde der ETC gegründet. Er ist einer der ältesten Sportvereine der Stadt. Das Vereinshaus wurde in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts errichtet. „Zeit für was Neues“, sagt ETC-Präsident Torsten Meisel. Zumal die Anforderungen heute ganz andere sind. Das neue Gebäude steht bereits. Derzeit legen die Handwerker letzte Hand zum Feinschliff an. Begonnen wurde im August 2019. Umkleidekabinen, sanitäre Einrichtungen, ein Kraftraum und der Heizungstrakt haben darin Platz gefunden. 400.000 Euro hat es gekostet. 30 Prozent wurden vom Land, eben so viel durch die Stadt gefördert. Der Rest: Eigenkapital.

Zwei neue Tennisplätze werden angelegt

„Wir haben viele Jahre gespart“, sagt Meisels Stellvertreter Eckhard Stassen. Und nicht nur für das Vereinsheim. Auch für die Erweiterung des ETC-Territoriums. 14.000 Quadratmeter Fläche umfasst es. Nur 8000 wurden bislang genutzt. Ein Drittel lag brach. Dort stand bis in die 90er Jahre ein Jugendheim. Das wurde abgerissen. Jetzt soll dort etwas passieren. Das Planum, das derzeit dort angelegt wird, soll zwei neue Tennisplätze aufnehmen. „Die sechs bereits existierenden reichen nicht mehr aus“, versichert ETC-Präsident Meisel. Denn Tennis boomt wieder.

ETC steuert 220.000 Euro Eigenkapital bei

370 Mitglieder hat der ETC, die in 29 Mannschaften vom Freizeitsport bis in die 3. Liga (Regionalliga) an den Start gehen. Darunter sind allein 130 Kinder. „Macht 40 Mitglieder pro Platz. Ein ganz schönes Gedränge“, ergänzt ETC-Vize Stassen. Für die beiden neuen Plätze, die im 90-Grad-Winkel angelegt werden, nimmt der Verein 200.000 Euro in die Hand. 40 Prozent Förderung durchs Land, 30 durch die Stadt. Dazu 30 Prozent Eigenanteil. Ein ehrgeiziges Projekt. Zumal die Baupreise inzwischen um 10 bis 15 Prozent gestiegen sind.

Klage eines Anwohners wurde abgewiesen

Man habe 20 Jahre lang versucht, das zugewucherte Gelände von der Stadt zurückzubekommen, so Meisel. Am Anfang war es wohl vereinseigen. Dann kam es irgendwie zur Stadt. Der ETC hat es dann gepachtet. Dann kam im Zuge der Diskussion um die Verlegung der Südeinfahrt der Vorschlag, den gesamten Klub auf das Areal der inzwischen abgerissenen Schalenhalle am Beethovenplatz umzusiedeln. „Das wäre für uns durchaus eine machbare Alternative gewesen, aber der Stadtrat wollte nicht“, sagt Meisel. In Süd wollte der ETC aber möglichst blieben. Die gute Anbindung an die Schulen der Umgebung und das Wohngebiet wollte man nicht aufgeben. Also blieb man und beschäftigte sich mit der Umgestaltung. Gegen den Bau des Vereinsheims hat dann aber ein unzufriedener Anwohner der MAN, dem das alles, aus welchem Grund auch immer, wohl nicht passte, auf dem Privatweg geklagt. Das Landesverwaltungsamt machte aber dem ETC den Weg frei.

In der neuen Saison auf neuen Plätzen

Um Ostern herum, Mitte April, startet die neue Tennissaison. Der reguläre Spielbetrieb beginnt im Mai, dann geht es mit vielen Turnieren durch den Sommer. Allerdings noch auf den sechs vorhandenen Plätzen. Denn die beiden neuen werden frühestens im Herbst einsatzbereit sein. „Die nächste Saison wird aber definitiv auf acht Plätzen gespielt“, freut sich Klubchef Meisel, dem zum perfekten Glück eigentlich nur noch ein Fußgängerüberweg zum Zugang in der MAN fehlt.