Berlin Meister fügt Freiburg erste Niederlage zu. Kohfeldts Serie mit Wolfsburg hält. Bochum siegt trotz Torwart-Fehlschusses.

Der FC Bayern geht als Tabellenführer in die Länderspielpause. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann das Spitzenspiel der Bundesliga am Sonnabend gegen den Dritten SC Freiburg mit 2:1 (1:0) und baute seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund zunächst auf vier Punkte aus. Der BVB spielt am Abend (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig.

Zumindest vorerst auf Platz vier sprang der VfL Wolfsburg durch ein 1:0 (1:0) gegen den FC Augsburg. Arminia Bielefeld gelang mit dem 1:0 (1:0) beim verletzungsgeplagten VfB Stuttgart am elften Spieltag der ersten Saisonsieg. Der VfL Bochum gewann gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:0 (1:0) und kletterte auf Platz zwölf.

Lewandowski baut Scoring-Serie aus

In München entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Die Breisgauer hielten beim Rekordmeister in der ersten halben Stunde gut dagegen. Leon Goretzka (30.) brachte die Bayern dann aber in Führung, Thomas Müller gab seine achte Torvorlage in dieser Saison.

Der 39. Bayern-Treffer war ein Rekord – so oft hat noch kein Team an den ersten elf Spieltagen getroffen. Beide Teams ließen nach der Pause Chancen aus, ehe Robert Lewandowski (75.) sein 13. Saisontor erzielte. Der Weltfußballer war damit in jedem seiner letzten 16 Liga-Heimspiele an mindestens einem Treffer direkt beteiligt. Freiburg kassierte die erste Saisonniederlage, trotz des späten Tores von Janik Haberer (90.+3).

Dank Nmecha: Kohfeldt siegt mit Wolfsburg weiter

Drittes Spiel, dritter Sieg: Dank Neu-Nationalspieler Lukas Nmecha bleibt Florian Kohfeldt als Trainer des VfL Wolfsburg weiter ungeschlagen. Der FC Augsburg verpasste es eine Woche nach dem 4:1 gegen den VfB Stuttgart dagegen, sich aus der Abstiegszone zu entfernen.

Die Erfolgsserie von Wolfsburgs neuem Trainer Florian Kohfeldt hält an. Foto: dpa

Kohfeldt sah einen nur eine Halbzeit lang starken Auftritt seines Teams, musste am Ende aber noch um den Dreier zittern. Denn seine neue Mannschaft ging vor der Pause verschwenderisch mit ihren Chancen um, was sich fast noch gerächt hätte. Doch am Ende reichte vor 16.095 Zuschauern in der Volkswagen-Arena der Kopfballtreffer von Nmecha (14. Minute) zum Sieg. Der Offensivspieler mit Hamburger Wurzeln war von Bundestrainer Hansi Flick am Freitag erstmals für die DFB-Elf nominiert worden.

Bielefeld nimmt mit Sieg Druck von Kramer

Arminia Bielefeld hat unterdessen den VfB Stuttgart tiefer mit in die Abstiegszone gerissen. Matchwinner war Masaya Okugawa (19. Minute), der die Arminia vor 33.550 Zuschauern bis auf zwei Punkte an den enttäuschenden VfB heranschoss.

Bielefelds Masaya Okugawa (M.) schoss das einzige Tor in Stuttgart. Foto: dpa

Der Erfolg ist auch Balsam für den in die Kritik geratenen Trainer Frank Kramer. Die Club-Verantwortlichen hatten ihm allerdings ohnehin im Vorfeld unabhängig vom Ergebnis dieses Sorgen-Duells das Vertrauen ausgesprochen und dürfen sich (vorerst) bestätigt fühlen.

In Bochum jubelte der kurz zuvor eingewechselte Soma Novothny (66.) über seinen Führungstreffer, der zunächst wegen Abseitsverdachts in der Vorbereitung mit dem Videobeweis überprüft wurde.

Bochums Torwart Manuel Riemann (l.) verpasste mit seinem verschossenen Elfmeter die Vorentscheidung. Foto: dpa

Nach einem Foul von Hoffenheims Florian Grillitsch im Strafraum bekam Bochum die große Chance für den zweiten Treffer – doch VfL-Torwart Manuel Riemann (75.) verschoss. In der Nachspielzeit traf Milos Pantovic ins leere Tor zum 2:0.