BBL hofft auf Schub durch EM: «Wichtiger Impuls»

Berlin. Nach den starken Auftritten der Nationalmannschaft bei der Heim-EM und ausverkauften Hallen in Köln und Berlin hoffen die Basketballer auf einen Schub für die Bundesliga.

«Ich glaube, dass wird sich sehr positiv auswirken. Ob das direkt in den Ticketverkauf geht, bleibt abzuwarten. Aber was immer wichtig ist, jeder hat gesehen, was möglich ist», sagte Alba Berlins Geschäftsführer Marco Baldi in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn es eine entsprechende Präsenz findet, dass es dann auch geschaut wird. Das ist sicherlich ein wichtiger Impuls.»

Das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder hatte bei der EM mit Bronze die erste Medaille seit 17 Jahren gewonnen und mit tollen Leistungen dafür gesorgt, dass die Spiele ab dem Viertelfinale auch bei RTL im Free-TV liefen. «Durch die Nationalmannschaft werden wir neue Fans und auch Aufmerksamkeit für die Liga und unseren Club gewinnen, die eventuell auch neue mögliche Partner bringen wird», sagte Steffen Liebler, Geschäftsführer der Würzburg Baskets.

Allerdings gibt es auch Stimmen, die keine großen Auswirkungen auf die am 28. September mit der Partie Alba Berlin gegen Hamburg Towers beginnende Saison erwarten. «Die EM wird nicht dafür sorgen, dass plötzlich signifikant mehr Zuschauer zu den Spielen in der Bundesliga kommen», sagte Göttingens Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Allerdings steigere sie das Interesse am Basketball allgemein. Martin Geissler vom Mitteldeutschen BC macht sich dagegen keine Illusionen. «Die BBL ist ein regionales Phänomen. Ebenso wenig wie die verkorkste WM 2019 einen negativen Effekt zu Folge hatte, erwarten wir nun einen positiven Effekt.»

