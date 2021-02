Im Duell mit den Herford Ice Dragons nimmt Erfurts Drachen-Stürmer Kyle Beach Maß zum 5:4-Siegtreffer in Overtime.

Erfurt. Dank des 5:4 durch den kanadischen Stürmer entscheiden die Black Dragons gegen Herford das erste Drachenduell in der Eishockey-Oberliga für sich.

Beach lässt Erfurter Drachen in der Verlängerung jubeln

Die Black Dragons haben ihr allererstes „Drachenduell“ in der Eishockey-Oberliga Nord gegen die Herforder Ice Dragons mit 5:4 nach Verlängerung gewonnen. Damit kletterten die Erfurter auf Rang sieben und wahrten die Chance auf einen direkten Play-off-Platz.

Lange Zeit sah es nach einem Sieg der Gäste aus Herford aus. Die waren in den ersten beiden Dritteln besser und feuerten allein im zweiten Abschnitt doppelt so oft aufs Tor wie die Erfurter. Durch die Treffer ihrer beiden Stärksten, Garten (16., 40.) und Lalonde (26.) bei einem herrlich herausgespielten Gegentreffer durch Keil (23.) gingen die Gäste mit einer 3:1-Führung in den Schlussabschnitt.

Dort zeigten sich aber die Gastgeber stärker und drehten durch Denner (43.), Fischer (54.) und Bosas (55.) das Spiel. Doch mit seinem dritten Powerplay-Treffer des Tages glich Herford 56 Sekunden vor der Schlusssirene noch aus. Den zweiten Erfurter Punkt sicherte Beach mit platziertem Schuss ins lange Eck 17 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung.