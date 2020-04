Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beachvolleyball-WM erst wieder 2022

Berlin. Die nächste Beachvolleyball-Weltmeisterschaft wird es erst im Sommer 2022 geben, teilte der Weltverband FIVB nach einer Vereinbarung mit dem Gastgeberland Italien mit. Das WM-Turnier sollte im September 2021 in Rom stattfinden.

Durch die Auswirkungen der weltweiten Corona-Krise und die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 sollen die besten Beachvolleyballer der Welt ihre Champions erst im Juni 2022 in Rom ermitteln. Das Turnier soll im monumentalen Foro Italico ausgetragen werden.

"Wir freuen uns auch, dass diese Veranstaltung in Italien bleiben wird, einer Nation mit einer stolzen Sportgeschichte", sagte FIVB-Präsident Ary Graca aus Brasilien. Italien ist das von der Corona-Pandemie am meisten betroffene Land in Europa. Schon 2011 war Rom Gastgeber der Beachvolleyball-WM. Die jüngste WM wurde 2019 in Hamburg ausgetragen, die deutschen Männer holten durch das Duo Julius Thole und Clemens Wickler sensationell die Silbermedaille. 2017 hatten die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (Hamburg) in Wien den WM-Titel gewonnen.