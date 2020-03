Beflügelnde Zusammenarbeit in der Leichtathletik

Engagiert wird im Talenteleistungszentrum Gera-Bad Köstritz des Leichtathletik-Nachwuchses trainiert.

Nachdem der LV Gera 2018 seinen Rückzug erklärt hatte, sind allerdings nur noch der 1. SV Gera und der LAV Elstertal Bad Köstritz vertreten.

„Die Sportler lernen sich vereinsübergreifend kennen, werden im Training und im Wettkampf beflügelt. Zudem profitieren sie von Sonderveranstaltungen des Thüringer Leichtathletikverbands wie dem jüngsten Lehrgang im letzten November in Bad Köstritz, wo es um die Laufbildschulung, den Sprint und den Weitsprung ging. Auch die Übungsleiter können ihre Erfahrungen austauschen“, erklärt Martin Schneider als Vereinsvorsitzender des 1. SV Gera die Vorzüge des TLZ.

Insgesamt 111 Kinder- und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 15 Jahren trainieren hier. Elf Übungsleiter stehen zur Verfügung, von denen zehn über Lizenzen verfügen. „Zehn Sportler auf einen Trainer. Das ist keine schlechte Quote“, meint TLZ-Leiter Thomas Ludwig, der das Amt wieder von Willy Held übernommen hat.

20 Prozent der Talente wollen leistungssportlich trainieren. Im Vorjahr delegierte man Johanna Stoy ans Sportgymnasium nach Erfurt. Die Kaderausbeute hält sich in diesem Jahr im Rahmen. Drei L-Kader wurden berufen. Die Köstritzerin Clara Seidel (W 15) holte im Vorjahr mit 5,00 m Weitsprung-Gold bei der Thüringer Meisterschaft. Im Winter legte sie Silber in der Halle nach, wurde dort auch Dritte über 60 m Hürden. Tara Kroll (W 15) vom 1. SV Gera hat sich dem Speerwerfen verschrieben, wurde zuletzt Thüringer Winterwurf-Meisterin und Fünfte bei der Mitteldeutschen Meisterschaft.

TLZ-Aushängeschild ist freilich Pascal Künne (M 15). Dass Wurftalent von Trainer Werner Vöckler krönte seine starken Leistungen zuletzt mit zwei Mitteldeutschen Winterwurf-Titeln im Speer- und Diskuswerfen, wobei er seine persönlichen Bestleistungen 2020 bereits auf 53,66 m bzw. 51,21 m steigerte. Damit hat er in beiden Disziplinen auch schon die Normweiten für die Teilnahme an den Deutschen U 16-Meisterschaften im Sommer in Bremen erfüllt.

Einziger E-Kader im Talenteleistungszentrum ist Sandrine Hilke, die im Vorjahr als Vizelandesmeisterin im Block Lauf und Dritte bei den Mehrkampf-Landesmeisterschaften von sich reden machte.

Als Anschlusskader wurden Emily Seidel (AK 15), Hannah Zaumsegel, Nils Seidenbusch (beide AK 14), Nelly Keppler, Arne Clausner, Jannes Winz (alle AK 13), Mariella Froherz, Anna Heller, Eddie Behr, Sidon Mende, Ben Ciecka, Noah Ziegler, Oskar Hyckel, Pepe Krause (alle AK 12), Constantin Hilke und Helena Wagner (beide AK 11) sowie Ben Klingler (AK 10) berufen.

Platz vier belegte das TLZ Gera-Bad Köstritz beim Vergleichswettkampf 2019 der Thüringer Landesleistungszentren in Erfurt. Nur der Gastgeber, Jena und das Thüringer Vogtland waren besser. Sollte es in diesem Jahr nochmals einen TLZ-Vergleich geben, dann haben sich die Geraer um dessen Ausrichtung im Stadion der Freundschaft beworben. Eine Entscheidung darüber fällen die entsprechenden Verbandsgremien laut TLV-Leistungssportkoordinators Axel Siegfried in der nächsten Woche.