Zwätzens zweifacher Torschütze Jan-Lukas Bernewitz half auch mal am eigenen Strafraum, hier vor Tibor Schumacher, aus.

Kahla. Fußball-Landesklasse: In einem torreichen Spiel unterliegt Chemie Kahla mit 2:4 (2:1) gegen Jena-Zwätzen und rutscht auf Platz sechs

Bei Kahla steht der Präsident im Tor

Vereinschef Daniel Bottner, der ehemalige Stürmer, stand bei den Kahlaern für den verletzten Felix Müller im Kasten. Vorweg: An den Gegentoren hatte er keine Schuld. Gleich in der Anfangsphase musste er die Kugel das erste Mal aus dem Netz holen. Markus Strobel hatte per Sonntagsschuss aus 22 Metern die Zwätzener Führung (14.) markiert. Die Gastgeber steckten den Einschlag gut weg. Auch wenn die Gäste weiter Druck machten, drehten die Chemiker die Partie noch vor der Pause. Michael Winkler marschierte auf die Grundlinie durch, Flanke, Kopfball Danny Reuther – 1:1 (27.). Olenberg nahm einen Flachpass von Benjamin Bahner beim 2:1 (40.) direkt. Michael Hort verpasste unmittelbar mit einem Distanzschuss eine höhere Führung der Gastgeber (41.).

Kahla probierte nach dem Seitenwechsel, den Vorsprung auszubauen. Doch die Zwätzener schlugen eiskalt zurück, benötigten dafür nur eine Gelegenheit. Jan-Lukas Bernewitz nutzte eine Flanke per Flachschuss zum 2:2 (59.). Nur kurz danach setzte der junge Mann, beflügelt von seinem Tor, nach. Mit Erfolg. Tibor Schumacher wollte auf Nummer sicher gehen, zum Keeper geben. Das missriet. Bernewitz spritzte dazwischen – 2:3 (60.). In der Folge hätte sich Kahla den Ausgleich verdient gehabt. Gästetrainer Daniel Sander schätzte den Sieg seines Teams als glücklich ein. Bahner mit Kopfball, Reuther von der Strafraumgrenze und der aus Personalnot reaktivierte Robert Winkler verzogen jedoch knapp (70., 85., 86.).

In der Schlussminute machte Eric Strauß für die Gäste mit dem 4:2 den Deckel drauf. Zu allem Überdruss für die Gastgeber, die sich erfolglos an einem weiteren Treffer abgearbeitet hatten, stand der Schütze beim Zuspiel wohl im Abseits. Schon nach einer halben Stunde war Bahner in der Box von Leon Kettwig aus dem Tritt gebracht worden. Die Schiedsrichterin pfiff nicht, meinte aber im Anschluss zum Kahlaer Mannschaftsleiter Michael Jüngling, dass sie wohl doch hätte Elfmeter geben müssen.

Kahlas Coach Thomas Kellner findet es „für den Kopf schwierig, mit solch einem Ergebnis in die lange Spielpause zu gehen, vor allem bei der Erwartungshaltung. Nach zwei Partien von Platz eins auf sechs, dass muss man erst einmal verkraften.“

Er machte seiner Truppe im Gegensatz zur Niederlage in Zeulenroda aber keinen Vorwurf. Für Zwätzen war der Sieg im letzten Punktspiel des Jahres perfekt für die Moral. Beste Voraussetzung für gute Stimmung beim direkt folgenden Mannschaftsabend.

Vorbei an Kahla lässt es sich als Dritter gut überwintern. Wenn es am 7. März 2020 weitergeht, ist fast schon Frühling. Doch auch die Kahlaer sind mit nur fünf Zählern Rückstand auf die Spitze in Schlagdistanz.