Beim Aufstieg von Cottbus war Meuselwitz` Ben-Luca Moritz einen Monat alt

Würde seinen Coup gegen Energie Cottbus am Sonntag gern wiederholen: Ben-Luca Moritz.

Meuselwitz. Fußball-Regionalliga: Im ersten Heimspiel der Saison empfängt der ZFC Meuselwitz am Sonntag den ehemaligen Bundesligisten FC Energie Cottbus

Am 26. Mai 2000 schaffte der FC Energie Cottbus erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga. Neben Hansa Rostock, Dynamo Dresden und dem VfB Leipzig war Cottbus damals erst das vierte Team aus der ehemaligen DDR-Oberliga, dem der Sprung ins Oberhaus gelang.