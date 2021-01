Beim Post SV Mühlhausen folgt nach der Kür die Pflicht

In kleiner Runde verfolgten die Postler am späten Abend noch die zeitgleich stattfindende Partie zwischen Neu-Ulm und Bad Homburg am Bildschirm. Nicht ganz uneigennützig, sind die Gäste doch am kommenden Sonntag nächster Gegner der Mühlhäuser in der Tischtennis-Bundesliga.

Trotz der knappen 2:3-Niederlage der Bad Homburger sah sich Trainer Erik Schreyer einmal mehr bestätigt, dass auf seine Jungs eine sehr unangenehme Aufgabe zukommt. „Ich sehe sie als brandgefährlich an. Das sind alles junge Spieler, die diese Saison als Lehrjahr ansehen. Obwohl die Bilanzen nicht ganz stimmen, brechen sie nicht ein, sondern spielen weiter munter drauf los. Da müssen wir aufpassen, denn auswärts waren unsere Vorstellungen bisher nicht zufriedenstellend“, sagt der 32-Jährige.

Dennoch stellt sich kaum die Frage, wer am Sonntag beim Tabellenletzten in der Favoritenrolle steht. Genauso verhält es sich am Dienstag (19 Uhr), wenn der Vorletzte Grenzau in Mühlhausen gastiert. Es sind nach der Marathonwoche mit vier Spielen gegen Topteams an sieben Tagen zwei machbare Aufgaben, mit denen sich Post zumindest wieder von Platz acht verabschieden könnte. Und je nachdem, wie die Konkurrenz in dieser engen Liga spielt, könnte man an den Playoff-Plätzen „zumindest wieder ein wenig schnuppern“, wie es Schreyer ausdrückt.

Obwohl die Mühlhäuser am Dienstag-Abend gegen die Ausnahmemannschaft Düsseldorf mit 1:3 unterlagen, zogen sowohl der Coach als auch die Verantwortlichen ein positives Fazit der vergangenen Tage. Im eng gestrickten Wettkampfkalender gelangen zwei Siege gegen Ochsenhausen und Neu-Ulm. Bei den Niederlagen in Ochsenhausen und gegen Düsseldorf hielten die Postler zumindest gut mit. „Mit der Ausbeute können wir sehr zufrieden sein“, konstatierte Manager Thomas Stecher. Ähnlich sah es Schreyer. „4:4 Punkte hätte ich sofort unterschrieben. Für mich als Trainer war es wichtig, dass wir ein Zeichen setzen und die Saison nicht austrudeln lassen. Gerade das schwache Spiel in Fulda, welches wir 0:3 verloren, konnte keiner akzeptieren. Ob wir am Ende Sechster oder Neunter werden, ist ein riesen Unterschied“, merkt er an.

Am Sonntag wird Kapitän Daniel Habesohn, der am Dienstag privat verhindert war, wieder zur Verfügung stehen. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Steffen Mengel. Der 32-Jährige spielte gegen Düsseldorf groß auf und gewann sein Spiel, kämpft aber auch mit leichten Schulterschmerzen. Gut möglich also, dass Schreyer ihm eine Pause gönnt, zumal Ovidiu Ionescu und Lubomir Jancarik zuletzt ebenfalls ansteigende Form zeigten.